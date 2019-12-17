48 очков Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Далласом»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 120:116.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов. Также дабл-дабл из 13 очков и 11 передач на свой счёт записал Джейлен Брансон.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 48 очков и 14 подборов.
В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 109:106.
Расписание матчей регулярного чемпионата НБА.
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
116 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 48, Корвер - 17, Ильясова - 11, Хилл - 10, Миддлтон - 9, Мэттьюз - 6, Дивинченцо - 5, Коннотон - 5, Лопес - 3, Браун - 2, Адетокунбо, Бендер, Бледсо, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Даллас Маверикс: Карри - 26, Порзингис - 26, Финни-Смит - 15, Брансон - 13, Райт - 13, Клебер - 10, Джексон - 7, Хардуэй-младший - 6, Пауэлл - 4, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Дончич, Ли, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 106
Чикаго Буллз
Чикаго
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 30, Галлинари - 22, Шрёдер - 18, Фергюсон - 12, Адамс - 9, Ноэль - 9, Жильжо-Александер - 7, Надер - 2, Dort, Hervey, Roberson, Базли, Бертон, Диалло, Мускала, Паттон
Чикаго Буллз: Лавин - 39, Маркканен - 13, Арчидиаконоу - 12, Картер - 12, Саторански - 11, Валентайн - 10, Данн - 5, Уайт - 2, Янг - 2, Mokoka, Гэффорд, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
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