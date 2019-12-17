48 очков Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Далласом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 120:116.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов. Также дабл-дабл из 13 очков и 11 передач на свой счёт записал Джейлен Брансон.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 48 очков и 14 подборов.

В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 109:106.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА.