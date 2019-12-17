Леброн ответил на вопрос, сыграет ли он когда-нибудь с сыном в матче НБА

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как оценивает шансы на то, что когда-нибудь сыграет вместе с сыном Бронни. В настоящий момент Леброну 34 года, а Бронни, который выступает за одну из школьных баскетбольных команд, — 15.

«Мы с Бронни можем стать первым дуэтом отец—сын, которые сыграли в матче НБА вместе? С учётом того, как я чувствую себя сейчас после матчей, вряд ли. Вообще без шансов.

Если серьёзно, с божьей помощью и если не будет проблем со здоровьем — посмотрим. Но, как ни крути, нет никакой гарантии, что мой сын достигнет этого уровня», — приводит слова Джеймса-старшего The Score.

Напомним, Леброн — трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс».

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