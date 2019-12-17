«Оклахома» повторила личный рекорд в матче с «Чикаго»
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата на своей площадке победил «Чикаго Буллз» со счётом 109:106. В какой-то момент в ходе встречи отставание «Оклахомы» от «Чикаго» составляло 26 очков, но «Тандер» смогли переломить ход игры, и это повторение самого крупного камбэка в истории клуба, сообщает журналист Эрик Хорн в своём «твиттере».
Главный вклад в итоговый успех «Оклахомы» внёс Крис Пол, которому не хватило двух баллов до трипл-дабла. На его счету 30 очков, 10 подборов и 8 передач.
Следующий матч «Оклахома» сыграет дома завтра, 18 декабря, соперником будет «Мемфис Гриззлиз». В сезоне-2019/20 на счету «Тандер» 12 побед и 14 поражений в 26 матчах регулярного чемпионата.
«Хьюстон» совершил самый крупный камбэк в истории клуба
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