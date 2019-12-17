«Нью-Йорк» готов обменять Дж. Рэндла

Руководство «Нью-Йорк Никс» готово выслушать предложения об обмене тяжёлого форварда команды Джулиуса Рэндла, сообщает Clutch Points. Ожидается, что в скором времени будет объявлено о готовности обменять Таджа Гибсона, Бобби Портиса и Маркуса Морриса.

Рэндл — седьмой номер драфта-2014. На ярмарке талантов он был выбран командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Калифорнийскую команду покинул в 2018 году, а минувший сезон провёл в составе «Нью-Орлеан Пеликанс». В нынешнем регулярном чемпионате на счету Джулиуса 27 матчей, в которых он собирал коллекцию из 17,4 очка, 8,7 подбора и 3,4 передачи.

В регулярных чемпионатах НБА он принял участие в 338 матчах, набирая 15,5 очка, собирая 8,8 подбора и совершая 2,8 передачи.