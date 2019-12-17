Плаза: «Зенит» уступил отличной команде

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 14-го тура регулярного чемпионата от Евролиги, подчеркнув, что подопечные уступили «отличной команде».
«Поздравляю «Маккаби», они заслужили победу. Мы старались как могли, чтобы бороться сегодня, и в первой половине показывали неплохую игру. Но во второй они начали играть более агрессивно, начали использовать ситуации «один на один», лучше подбирали. Они в принципе лучшая команда Евролиги по подборам, по перехватам, и в третьей четверти они просто это доказали.
Мы сегодня были лучше соперника в подборах и передачах, а в остальных показателях проиграли не так много. Что нас действительно убило сегодня, так это трёхочковые. В любом случае мы уступили отличной, талантливой команде, которая проводит отличный сезон», — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».
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