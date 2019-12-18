42 очка Янга не спасли «Атланту» от поражения в матче с «Нью-Йорком»

В очередном матче НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 143:120.

Лидером по набранным очкам в этом матче стал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг, на его счету 42 очка, 4 подбора и 8 передач.

Дабл-даблом отметился центровой«Никс» Митчелл Робинсон, набравший 22 очка и сделавший 13 подборов.

Это поражение стало для «Атланты» пятым подряд.

«Атланта» (6-22) занимает 15-е место в Восточной конференции, а «Нью-Йорк» (7-21) – 13-е.

В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил в овертайме «Бруклин Нетс» со счётом 101:108.