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42 очка Янга не спасли «Атланту» от поражения в матче с «Нью-Йорком»

42 очка Янга не спасли «Атланту» от поражения в матче с «Нью-Йорком»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 143:120.

Лидером по набранным очкам в этом матче стал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг, на его счету 42 очка, 4 подбора и 8 передач.

Дабл-даблом отметился центровой«Никс» Митчелл Робинсон, набравший 22 очка и сделавший 13 подборов.

Это поражение стало для «Атланты» пятым подряд.

«Атланта» (6-22) занимает 15-е место в Восточной конференции, а «Нью-Йорк» (7-21) – 13-е.

В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил в овертайме «Бруклин Нетс» со счётом 101:108.

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
143 : 120
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Барретт - 27, Моррис - 22, Робинсон - 22, Нокс - 17, Рэндл - 17, Портис - 11, Дотсон - 9, Смит - 8, Пэйтон - 5, Нтиликина - 3, Гибсон - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Рэбб, Трир, Эллингтон
Атланта Хоукс: Янг - 42, Хантер - 19, Картер - 15, Хаертер - 14, Паркер - 10, Лень - 9, Реддиш - 9, Джонс - 2, Бембри, Браун, Гудвин, Коллинс, Краббе, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
101 : 108
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 22, Холидей - 21, Харт - 14, Хэйс - 13, Болл - 10, Александер-Уолкер - 9, Фэйворс - 7, Уильямс - 3, Мелли - 2, Williamson, Грэй, Джексон, Миллер, Мур, Окафор, Редик, Читэм
Бруклин Нетс: Динуайдди - 31, Харрис - 24, Аллен - 12, Нваба - 12, Темпл - 7, Чендлер - 7, Джордан - 6, Луваву-Кабарро - 6, Принс - 3, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, ЛеВерт, Муса, Пинсон, Элленсон
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