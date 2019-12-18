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«Клипперс» дома победили «Финикс», Леонард и Джордж набрали 44 очка на двоих

«Клипперс» дома победили «Финикс», Леонард и Джордж набрали 44 очка на двоих
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз». «Клипперс» выиграли каждую из четырёх четвертей, за исключением последней, завершившейся вничью. Окончательный счёт матча — 120:99 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком матча стал Пол Джордж («Клипперс»), на счету которого 24 очка, 3 подбора и 1 передача. Его партнёр Кавай Леонард набрал 20 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи. У «Финикса» дабл-даблом отметился Деандре Эйтон: 18 очков, 12 подборов и 3 передачи.

После этого матча «Клипперс» закрепились на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. На счету клуба 21 победа и 8 поражений в 29 матчах регулярного чемпионата. У «Финикса» 11 побед и 16 поражений в 27 встречах. «Санз» занимают девятую строчку на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 99
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 24, Л. Уильямс - 20, Леонард - 20, Харрелл - 15, Зубац - 12, Беверли - 9, Макгрудер - 7, Паттерсон - 6, Шамет - 4, Робинсон - 3, Coffey, Грин, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Уолтон, Харклесс
Финикс Санз: Убре - 19, Эйтон - 18, Камински - 12, Jerome - 10, Окобо - 10, Картер - 9, Шарич - 8, Бриджес - 5, Рубио - 4, Бэйнс - 2, Диалло - 2, Lecque, Букер, Джонсон, Джонсон, Харпер
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