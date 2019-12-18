«Клипперс» дома победили «Финикс», Леонард и Джордж набрали 44 очка на двоих

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз». «Клипперс» выиграли каждую из четырёх четвертей, за исключением последней, завершившейся вничью. Окончательный счёт матча — 120:99 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком матча стал Пол Джордж («Клипперс»), на счету которого 24 очка, 3 подбора и 1 передача. Его партнёр Кавай Леонард набрал 20 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи. У «Финикса» дабл-даблом отметился Деандре Эйтон: 18 очков, 12 подборов и 3 передачи.

После этого матча «Клипперс» закрепились на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. На счету клуба 21 победа и 8 поражений в 29 матчах регулярного чемпионата. У «Финикса» 11 побед и 16 поражений в 27 встречах. «Санз» занимают девятую строчку на Западе.