«Лейкерс» недотянули до своей же рекордной выездной победной серии

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Индиане Пэйсерс» в выездном матче регулярного чемпионата со счётом 102:105. Таким образом, выездная победная серия «Лейкерс» прервалась на отметке в 14 матчей. Это второй показатель в истории клуба из Лос-Анджелеса. Рекорд НБА также принадлежит «Лейкерс», которые в сезоне-1971/72 выиграли 16 подряд матчей на чужой площадке, сообщает ESPN.

Самым результативным игроком встречи стал Домантас Сабонис («Индиана»), который сделал дабл-дабл, набрав 26 очков, собрав 10 подборов и отдав 4 передачи. Леброн Джеймс («Лейкерс») набрал 20 очков, собрал 9 подборов и отдал 9 передач, а его партнёр Энтони Дэвис не играл.

В сезоне-2019/20 на счету «Лейкерс» 24 победы в 28 матчах регулярного чемпионата.