Итудис назвал сильные стороны «Црвены Звезды» перед матчем ЦСКА в Евролиге

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, чего можно ожидать от матча Евролиги с «Црвеной Звездой». «Армейцы» на своей площадке сыграют с сербским клубом сегодня, 18 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск.
«Црвена Звезда» жёстко действует в каждом матче. Они показали, насколько они опасны, в недавней игре в Милане. То, как была выстроена команда в межсезонье, говорит об амбициях.
У соперников новый тренер, обладающий большим опытом, новая философия. К этому матчу надо отнестись очень серьёзно, ведь мы ожидаем очередного тяжёлого сражения», — приводит слова Итудиса пресс-служба клуба.
В сезоне-2019/20 ЦСКА провёл 13 матчей в рамках регулярного чемпионата Евролиги, одержав 8 побед и потерпев 5 поражений. У «Црвены Звезды» 5 побед в 13 встречах.
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