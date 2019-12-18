14 очков Колесникова помогли УНИКСу обыграть «Дарушшафаку»

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл «Дарушшафаку» в матче регулярного чемпионата Еврокубка.



Первая четверть прошла под диктовку гостей — по её итогам «Дарушшафака» вышла вперёд с преимуществом в семь очков. Во втором игровом отрезке команды показали равную игру, в которой чуть сильнее оказались казанцы — к большому перерыву счёт на табло был 36:30 в пользу «Дарушшафаки».



В третьей четверти команды снова боролись на равных, и игровой отрезок завершился вничью. Решающей стала четвёртая четверть матча, в которой УНИКСу за первые три минуты удалось совершить рывок — 9:0 и выйти вперёд. После этого «Дарушшафаке» удалось вернуться в игру, однако в концовке казанцы играли лучше соперника. Итоговый счёт встречи — 71:68 (17:24, 13:12, 18:18, 23:14) в пользу УНИКСа.



Самым результативным игроком матча в составе казанцев стал Евгений Колесников, набравший 14 очков. В составе гостей 15 очков у Джаррода Джонса.