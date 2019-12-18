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14 очков Колесникова помогли УНИКСу обыграть «Дарушшафаку»

14 очков Колесникова помогли УНИКСу обыграть «Дарушшафаку»
Баскетбол / Еврокубок 0

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл «Дарушшафаку» в матче регулярного чемпионата Еврокубка.

Первая четверть прошла под диктовку гостей — по её итогам «Дарушшафака» вышла вперёд с преимуществом в семь очков. Во втором игровом отрезке команды показали равную игру, в которой чуть сильнее оказались казанцы — к большому перерыву счёт на табло был 36:30 в пользу «Дарушшафаки».

В третьей четверти команды снова боролись на равных, и игровой отрезок завершился вничью. Решающей стала четвёртая четверть матча, в которой УНИКСу за первые три минуты удалось совершить рывок — 9:0 и выйти вперёд. После этого «Дарушшафаке» удалось вернуться в игру, однако в концовке казанцы играли лучше соперника. Итоговый счёт встречи — 71:68 (17:24, 13:12, 18:18, 23:14) в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча в составе казанцев стал Евгений Колесников, набравший 14 очков. В составе гостей 15 очков у Джаррода Джонса.

Еврокубок. Группа C. 10-й тур
18 декабря 2019, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
71 : 68
Дарушшафака
Стамбул, Турция
УНИКС: Колесников - 14, Макколум - 13, Морган - 12, Смит - 11, Тайус - 10, Уилсон - 7, Паульссон - 2, Узинский - 2, Клименко, Лиходей, Манцарис, Сергеев
Дарушшафака: Джонс - 15, Гамильтон - 13, Брауни - 10, Колсон - 8, Агва - 6, Лэмб - 6, Гюлер - 5, Озмирак - 5, Вейселоглу, Демир, Оздемироглу, Шав
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