Харден показал видео, где судьи не заметили у него пробежку в матче с «Сан-Антонио»

Во время матча Национальной баскетбольной ассоциации между «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс» лидер «Хьюстона» Джеймс Харден забросил мяч в кольцо после пробежки. Перед слэм-данком Харден уже успел сделать три шага и забросил мяч в кольцо на четвёртом. Этот бросок позволил «Хьюстону» увеличить отрыв в счёте.
Напомним, Харден по итогам матча набрал 28 очков, собрал 8 подборов и отдал 7 передач. В какой-то момент «Сан-Антонио Спёрс» вёл со счётом 109:107. Но был момент, когда в ходе встречи отставание «Хьюстона» от «Сан-Антонио» составляло 25 очков, но «Рокетс» смогли переломить ход игры, и это самый крупный камбэк в истории клуба.
«Об этой ночи», — таким пояснением сопроводил Харден в «Инстаграме» видео с запечатлённым нарушением.
Ранее «Рокетс» заявляли, что судьи несправедливо не засчитали один из данков Джеймса Хардена, когда мяч влетел в кольцо, затем сделал оборот вокруг дуги и вновь оказался над кольцом в первом матче с «Сан-Антонио», и требовали переигровки встречи. На этот раз судьи, видимо, приняли решение вернуть должок команде.
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