«Кливленд» дома обыграл «Шарлотт», несмотря на 35 очков Розира

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Шарлотт Хорнетс» и победил со счётом 100:98 (29:21, 24:20, 23:23, 24:34).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Кавальерс» Кевин Лав, который собрал коллекцию из 16 очков, 14 подборов, 7 передач, 1 перехвата и 1 блокшота. Дабл-дабл оформил центровой хозяев Тристан Томпсон (14 очков, 13 подборов). 23 очка набрал защитник Коллин Секстон.
Самым результативным игроком в составе «Хорнетс» стал Терри Розир, набравший 35 очков. Близок к дабл-даблу был Коди Зеллер (15 очков, 9 подборов).
В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» дома уступил «Майами Хит» — 14:108 (29:19, 19:37, 26:26, 30:26).
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