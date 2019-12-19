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«Кливленд» дома обыграл «Шарлотт», несмотря на 35 очков Розира

«Кливленд» дома обыграл «Шарлотт», несмотря на 35 очков Розира
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Шарлотт Хорнетс» и победил со счётом 100:98 (29:21, 24:20, 23:23, 24:34).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Кавальерс» Кевин Лав, который собрал коллекцию из 16 очков, 14 подборов, 7 передач, 1 перехвата и 1 блокшота. Дабл-дабл оформил центровой хозяев Тристан Томпсон (14 очков, 13 подборов). 23 очка набрал защитник Коллин Секстон.

Самым результативным игроком в составе «Хорнетс» стал Терри Розир, набравший 35 очков. Близок к дабл-даблу был Коди Зеллер (15 очков, 9 подборов).

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» дома уступил «Майами Хит» — 14:108 (29:19, 19:37, 26:26, 30:26).

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
100 : 98
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кливленд Кавальерс: Секстон - 23, Осман - 18, Лав - 16, Томпсон - 14, Кларксон - 10, Гарлэнд - 7, Портер - 7, Нэнс - 3, Деллаведова - 2, Windler, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Уэйд, Хенсон
Шарлотт Хорнетс: Розир - 35, Зеллер - 15, Уильямс - 10, Грэм - 9, Бриджес - 6, Кидд-Гилкрист - 5, Мартин - 5, Монк - 5, Бийомбо - 4, Бэйкон - 4, Franks, Батюм, Вашингтон, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
104 : 108
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 22, Харрис - 20, Ричардсон - 17, Симмонс - 17, Хорфорд - 9, Коркмаз - 6, Тибулл - 5, Скотт - 3, Эннис - 3, Нето - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Смит
Майами Хит: Нанн - 26, Адебайо - 23, Робинсон - 15, Батлер - 14, Джонс - 13, Хироу - 9, Леонард - 6, Олиник - 2, Горан Драгич, Джонсон, Макон, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
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