Результаты матчей НБА за 18 декабря 2019 года

18 декабря состоялось девять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Торонто Рэпторс» на выезде победил «Детройт Пистонс». Кайл Лоури («Торонто») сделал трипл-дабл, набрав 20 очков, сделав 10 подборов и отдав 10 передач. Окончательный счёт — 112:99 в пользу «Рэпторс».
«Майами Хит» в гостях обыграл «Филадельфию Сиксерс», несмотря на дабл-дабл Джоэла Эмбиида, на счету которого 22 очка, 19 подборов и 3 передачи. Итоговый счёт — 108:104 в пользу «Майами».
«Бостон Селтикс» на выезде выиграл у «Даллас Маверикс», несмотря на дабл-дабл Кристапса Порзингиса, который набрал 23 очка, собрал 13 подборов и отдал 2 передачи. Лидер «Далласа» Лука Дончич не играл из-за травмы. Окончательный счёт — 109:103 в пользу «Бостона».
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- 18 декабря 2019
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- 17 декабря 2019
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