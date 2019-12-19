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Результаты матчей НБА за 18 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 18 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

18 декабря состоялось девять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Торонто Рэпторс» на выезде победил «Детройт Пистонс». Кайл Лоури («Торонто») сделал трипл-дабл, набрав 20 очков, сделав 10 подборов и отдав 10 передач. Окончательный счёт — 112:99 в пользу «Рэпторс».

«Майами Хит» в гостях обыграл «Филадельфию Сиксерс», несмотря на дабл-дабл Джоэла Эмбиида, на счету которого 22 очка, 19 подборов и 3 передачи. Итоговый счёт — 108:104 в пользу «Майами».

«Бостон Селтикс» на выезде выиграл у «Даллас Маверикс», несмотря на дабл-дабл Кристапса Порзингиса, который набрал 23 очка, собрал 13 подборов и отдал 2 передачи. Лидер «Далласа» Лука Дончич не играл из-за травмы. Окончательный счёт — 109:103 в пользу «Бостона».

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
104 : 108
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 22, Харрис - 20, Ричардсон - 17, Симмонс - 17, Хорфорд - 9, Коркмаз - 6, Тибулл - 5, Скотт - 3, Эннис - 3, Нето - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Смит
Майами Хит: Нанн - 26, Адебайо - 23, Робинсон - 15, Батлер - 14, Джонс - 13, Хироу - 9, Леонард - 6, Олиник - 2, Горан Драгич, Джонсон, Макон, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
109 : 110
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Вашингтон Уизардс: Дав. Бертанс - 26, Бил - 22, Томас - 16, Браун - 10, Pasecniks - 9, Маинми - 8, Смит - 6, Мэтьюз - 5, Скофилд - 5, Бонга - 2, Брайант, Вагнер, Майлз, Макрай, Робинсон, Уолл, Хатимура
Чикаго Буллз: Маркканен - 31, Лавин - 24, Саторански - 17, Данн - 15, Картер - 9, Валентайн - 5, Уайт - 3, Арчидиаконоу - 2, Гэффорд - 2, Янг - 2, Mokoka, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
99 : 112
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Драммонд - 22, Роуз - 16, Гриффин - 15, Браун - 12, Михайлюк - 8, Кеннард - 7, Вуд - 6, Галлоуэй - 6, Снелл - 5, Моррис - 2, King, Боун, Джексон, Думбуйа, Мейкер, Томас, Фрейзер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 26, Ибака - 25, Лоури - 20, Ануноби - 19, Пауэлл - 9, Холлис-Джефферсон - 5, Дэвис - 4, Буше - 2, Маккоу - 2, Ponds, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Томас, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
100 : 98
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кливленд Кавальерс: Секстон - 23, Осман - 18, Лав - 16, Томпсон - 14, Кларксон - 10, Гарлэнд - 7, Портер - 7, Нэнс - 3, Деллаведова - 2, Windler, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Уэйд, Хенсон
Шарлотт Хорнетс: Розир - 35, Зеллер - 15, Уильямс - 10, Грэм - 9, Бриджес - 6, Кидд-Гилкрист - 5, Мартин - 5, Монк - 5, Бийомбо - 4, Бэйкон - 4, Franks, Батюм, Вашингтон, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 122
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 31, Галлинари - 20, Жильжо-Александер - 20, Пол - 18, Адамс - 13, Ноэль - 10, Надер - 7, Базли - 4, Фергюсон - 3, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Диалло, Мускала, Паттон
Мемфис Гриззлиз: Кларк - 27, Валанчюнас - 24, Морант - 22, Брукс - 15, Андерсон - 9, Джексон - 9, Хилл - 8, Мелтон - 5, Краудер - 3, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Джонс, Игуодала, Кабокло, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
99 : 107
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 27, Ковингтон - 15, Дьенг - 13, Грэм - 10, Напьер - 10, Вонле - 7, Белл - 6, Тиг - 5, Бэйтс-Диоп - 3, Окоги - 3, Reid, Калвер, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл, Таунс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Холидей - 18, Редик - 12, Харт - 11, Болл - 10, Мур - 7, Окафор - 6, Фэйворс - 6, Хэйс - 3, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Уильямс, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
113 : 104
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Маррей - 33, Йокич - 18, Миллсэп - 15, Бартон - 9, Пламли - 9, Харрис - 9, Грант - 8, Моррис - 5, Портер - 4, Бисли - 3, Bol, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар, Эрнангомес
Орландо Мэджик: Вучевич - 20, Огастин - 18, Фурнье - 13, Фульц - 10, Бамба - 9, Гордон - 9, Росс - 8, Айзек - 7, Картер-Уильямс - 6, Ивунду - 4, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Магетти, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
103 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Порзингис - 23, Карри - 20, Хардуэй-младший - 13, Брансон - 10, Финни-Смит - 8, Клебер - 7, Пауэлл - 7, Райт - 6, Брокхофф - 5, Джексон - 4, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Дончич, Ли, Марьянович
Бостон Селтикс: Уокер - 32, Браун - 26, Тейтум - 24, Уильямс - 7, Уонамэйкер - 7, Кантер - 6, Оджелей - 3, Грин - 2, Тайс - 2, Waters, Лэнгфорд, Пуарье, Смарт, Уильямс, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
122 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 31, Макколлум - 30, Энтони - 17, Уайтсайд - 16, Лябисье - 10, Трент-мл. - 7, Толливер - 6, Бэйзмор - 5, Браун, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Саймонс, Хезонья, Худ
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 26, Робинсон - 17, Бёркс - 16, Коли-Стайн - 12, Пэскелл - 11, Крисс - 10, Грин - 7, Спеллмен - 5, Ли - 4, Пул - 2, Эванс - 2, Smailagic, Боумен, Карри, Луни, Томпсон
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