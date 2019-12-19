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«Даллас» без Дончича дома уступил «Бостону», несмотря на дабл-дабл Порзингиса

«Даллас» без Дончича дома уступил «Бостону», несмотря на дабл-дабл Порзингиса
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 103:109 (29:29, 26:21, 18:26, 30:33).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал защитник «Селтикс» Кемба Уокер, который набрал 32 очка. На счету Джейлена Брауна 26 очков, 24 — у Джейсона Тейтума.

Самым результативным игроком в составе «Маверикс» стал Кристапс Порзингис, который оформил дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов. В активе Джейлена Брансона 10 очков, 11 передач и 7 подборов. 20 очков набрал Сет Карри.

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 122:112 (40:29, 27:37, 30:26, 25:20). Для «Уорриорз» это поражение стало пятым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
103 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Порзингис - 23, Карри - 20, Хардуэй-младший - 13, Брансон - 10, Финни-Смит - 8, Клебер - 7, Пауэлл - 7, Райт - 6, Брокхофф - 5, Джексон - 4, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Дончич, Ли, Марьянович
Бостон Селтикс: Уокер - 32, Браун - 26, Тейтум - 24, Уильямс - 7, Уонамэйкер - 7, Кантер - 6, Оджелей - 3, Грин - 2, Тайс - 2, Waters, Лэнгфорд, Пуарье, Смарт, Уильямс, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
122 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 31, Макколлум - 30, Энтони - 17, Уайтсайд - 16, Лябисье - 10, Трент-мл. - 7, Толливер - 6, Бэйзмор - 5, Браун, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Саймонс, Хезонья, Худ
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 26, Робинсон - 17, Бёркс - 16, Коли-Стайн - 12, Пэскелл - 11, Крисс - 10, Грин - 7, Спеллмен - 5, Ли - 4, Пул - 2, Эванс - 2, Smailagic, Боумен, Карри, Луни, Томпсон
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