«Даллас» без Дончича дома уступил «Бостону», несмотря на дабл-дабл Порзингиса

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 103:109 (29:29, 26:21, 18:26, 30:33).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал защитник «Селтикс» Кемба Уокер, который набрал 32 очка. На счету Джейлена Брауна 26 очков, 24 — у Джейсона Тейтума.
Самым результативным игроком в составе «Маверикс» стал Кристапс Порзингис, который оформил дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов. В активе Джейлена Брансона 10 очков, 11 передач и 7 подборов. 20 очков набрал Сет Карри.
В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 122:112 (40:29, 27:37, 30:26, 25:20). Для «Уорриорз» это поражение стало пятым кряду.
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