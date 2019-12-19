Джеймс из ЦСКА прокомментировал разгром «Црвены Звезды» в Евролиге

Разыгрывающий баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал победу «армейцев» в матче Евролиги с «Црвеной Звездой». Московский клуб на своей площадке победил соперника со счётом 100:74.
«Мы просто делились мячом, бросали и играли уверенно. Просто перемещали мяч и отлично забивали.
В первой половине мы были реально плохи, играли без обороны. Они, наоборот, хорошо действовали у своего кольца. После большого перерыва мы подтянули защиту и здорово сыграли в атаке. Я играл высоко, бросал, действовал агрессивно», — сказал Джеймс после матча.
В сезоне-2019/20 ЦСКА сыграл 14 матчей в рамках регулярного чемпионата Евролиги, одержав 9 побед и потерпев 5 поражений. Следующим соперником «армейцев» станет «Анадолу Эфес», который примет их завтра, 20 декабря.
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