Хвостов и М. Джеймс лидируют в голосовании на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

В социальных сетях продолжается первый этап голосования на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ 2020 года. По состоянию на 19 декабря зарегистрировано более 40 тыс. голосов.
Самыми популярными баскетболистами в сборной Звёзд России являются Дмитрий Хвостов («Зенит», 1675 голосов), Никита Михайловский («Автодор», 1626 голосов), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань», 1576 голосов), Алексей Швед («Химки», 1531 голос) и Никита Курбанов (ЦСКА, 1274 голосов).
В сборной Звёзд мира лидируют Майк Джеймс (ЦСКА, 1395 голосов), Адас Юшкявичюс («Парма», 1284 голосов), Густаво Айон («Зенит», 1115 голосов), Эрик Макколлум (УНИКС, 830 голосов) и Айзейя Хикс («Автодор», 795 голосов).
По итогам первого этапа голосования, который продлится до 12:00 мск 9 января 2020 года, Единая лига ВТБ опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 66 игроков: по 6 баскетболистов из российских команд (3 россиянина и 3 легионера) и по 3 баскетболиста из иностранных команд. На втором этапе сформировать команды будет предложено журналистам крупнейших российских и зарубежных СМИ. По итогам анкетирования журналистов лига опубликует окончательные списки участников Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.
Проголосовать можно здесь.
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