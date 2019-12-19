Двукратный вице-чемпион мира Панов снова стал генеральным менеджером «Нижнего Новгорода»

Двукратный серебряный призёр чемпионата мира по баскетболу в составе сборной России Сергей Панов утверждён на посту генерального менеджера «Нижнего Новгорода». Ранее, с 2008 по 2014 год, Панов уже занимал этот пост, после чего в мае 2014-го был назначен министром спорта Нижегородской области, сообщает пресс-служба клуба.

«Я решил вернуться в свою родную стихию, где смогу приносить пользу делу. Пока меня не было, БК «НН» достиг определённых успехов и ещё громче заявил о себе на российской и международных аренах. Рад, что теперь снова буду принимать непосредственное участие в развитии клуба, уделять ему больше времени, чем в последние годы. Надеюсь, что опыт, полученный на должности министра спорта, послужит на благо нашей команды.

Должность генерального менеджера подразумевает под собой работу с игроками и тренерским штабом. И речь не только о подписаниях и заменах, но и о том, чтобы найти нужные слова для команды в раздевалке, да и в обычной жизни. Будем работать над тем, чтобы победы случались как можно чаще», — сказал Панов.

В сезоне-2019/20 «Нижний Новгород» одержал 4 победы в 10 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.