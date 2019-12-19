Карлайл: пока сложно сказать о точных сроках возвращения Дончича

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Рик Карлайл рассказал, как проходит восстановление лидера команды словенца Луки Дончича. Напомним, 20-летний Дончич травмировал голеностоп в матче регулярного чемпионата с «Майами Хит», который состоялся в минувшие выходные.
Карлайл сказал, что Дончичу больше не нужны костыли и специальный защитный ботинок, и заверил, что восстановление идёт по плану.
«У него всё отлично, он продолжает восстановление, пока делает лёгкие упражнения, без контактных тренировок. Но с Лукой всё в порядке. Пока сложно сказать о точных сроках возвращения. Думаю, маловероятно, что он примет участие в одной из ближайших выездных игр. Нужно подождать, пока наступит правильное время», — приводит слова тренера официальный сайт команды.
Ожидается, что баскетболист вернётся на паркет в конце декабря.
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