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Швед: лучше побеждать, чем набирать 36 очков

Швед: лучше побеждать, чем набирать 36 очков
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Химок» Алексей Швед не придал значения своей результативности в предыдущем матче Евролиги с «Олимпиакосом». Лидер «Химок» набрал 36 очков, но это не помогло команде одержать победу.

«Лучше побеждать, чем набирать 36 очков. В первую очередь важен результат. Что касается самого поражения, то «Олимпиакосу» удалось реализовать несколько сумасшедших дальних бросков. Мы же допускали ужасные потери, мы просто принимали плохие решения. Нам следует играть более терпеливо. Должны были побеждать до овертайма. Потратили слишком много энергии, в то время как «Олимпиакос» сыграл очень хорошо», — приводит слова Шведа Eurohoops.

После 14 туров регулярного чемпионата Евролиги «Химки» занимают в турнирной таблице седьмое место.

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