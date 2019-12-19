«Зенит» за три секунды до конца матча вырвал победу у «Фенербахче»

В Стамбуле завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Фенербахче» принимал «Зенит». Хозяева неплохо начали встречу и после первой четверти вели с разницей в 4 очка — 22:18. К большому перерыву преимущество стамбульцев выросло до пяти баллов — 43:38.

В третьей десятиминутке «Зенит» прибавил и вышел вперёд — 60:59. В заключительном игровом отрезке на паркете шла равная борьба, но за три секунды до финальной сирены разыгрывающий гостей Эндрю Альбиси реализовал дальнюю попытку и вывел российский коллектив вперёд — 84:81. В ответной атаке «Фенербахче» не реализовал бросок из-за дуги, благодаря чему подопечные Плазы увезли из Стамбула победу.

Самым результативным в составе победителей стал Матеуш Понитка, набравший 16 очков. У «Фенербахче» 18 баллов на счету Жоффри Ловерня.