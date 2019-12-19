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«Зенит» за три секунды до конца матча вырвал победу у «Фенербахче»

«Зенит» за три секунды до конца матча вырвал победу у «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига 0

В Стамбуле завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Фенербахче» принимал «Зенит». Хозяева неплохо начали встречу и после первой четверти вели с разницей в 4 очка — 22:18. К большому перерыву преимущество стамбульцев выросло до пяти баллов — 43:38.

В третьей десятиминутке «Зенит» прибавил и вышел вперёд — 60:59. В заключительном игровом отрезке на паркете шла равная борьба, но за три секунды до финальной сирены разыгрывающий гостей Эндрю Альбиси реализовал дальнюю попытку и вывел российский коллектив вперёд — 84:81. В ответной атаке «Фенербахче» не реализовал бросок из-за дуги, благодаря чему подопечные Плазы увезли из Стамбула победу.

Самым результативным в составе победителей стал Матеуш Понитка, набравший 16 очков. У «Фенербахче» 18 баллов на счету Жоффри Ловерня.

Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
19 декабря 2019, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
81 : 84
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Фенербахче: Ловернь - 18, Калинич - 16, Слукас - 13, Датоме - 9, де Коло - 9, Деррик Уильямс - 6, Махмутоглу - 5, Мухаммед - 3, Düverioğlu - 2, Биберович, Вестерманн, Штимац
Зенит: Понитка - 16, Айон - 12, Альбиси - 12, Воронов - 11, Абромайтис - 10, Айверсон - 9, Хвостов - 6, Холлинс - 6, Пушков - 2, Балашов, Понкрашов, Трушкин
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