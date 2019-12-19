Сегодня, 19 декабря, в Стамбуле прошёл матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» обыграл «Фенербахче» (84:81). Весомый вклад в победу российского клуба внёс центровой Густаво Айон, набравший 12 очков и собравший 5 подборов.
Благодаря этим набранным очкам Айон преодолел отметку в 1500 набранных очков в Евролиге. Теперь в активе мексиканца 1507 очков в матчах Евролиги. Таким образом, он переместился на 76-е место в списке самых результативных игроков в истории турнира. В среднем в Евролиге он набирает 9,7 очка.
Айон проводит первый сезон в составе петербургской команды. В прошлом он защищал цвета мадридского «Реала» и выигрывал с командой Евролигу. До этого он выступал в НБА, проведя в общей сложности там 135 поединков.
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