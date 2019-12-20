Куртинайтис: «Жальгирис» одинаково опасен дома и на выезде

20 декабря «Химки» проведут матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором на домашней арене примут «Жальгирис». Ожиданиями от противостояния поделился главный тренер российской команды Римас Куртинайтис, выделивший сильнейшие качества коллектива из Каунаса.
"«Жальгирис» — хорошо организованная команда. Они играют все сорок минут, независимо от результата. В данный момент они не занимают высокого места в турнирной таблице, но это опасная команда, которая в Евролиге проигрывает матчи с минимальной разницей в два-три очка. Они всё время рядом, но чего-то чуть-чуть не хватает. «Жальгирис» одинаково опасен дома и на выезде, так как игроки выкладываются по максимуму, поэтому матч не будет лёгким.
У них хорошо сбалансированный состав, игроки создают хорошие ситуации, просто им не хватает везения. Они здорово защищаются, каждый борется и за себя, и за команду. Выделить можно разыгрывающих Уолкапа и Лекавичюса, а также снайперов Риверса и Милакниса. Однако я бы больше хотел выделить не отдельных игроков, а их дух. Это их самое главное качество", — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
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