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Брайант, Данкан и Гарнетт — кандидаты на включение в Зал славы в 2020 году

Брайант, Данкан и Гарнетт — кандидаты на включение в Зал славы в 2020 году
Баскетбол / НБА 0

Легендарные баскетболисты недавнего прошлого в лице Коби Брайанта, Тима Данкана, Кевина Гарнетта попали в число кандидатов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нэйсмита, сообщает пресс-служба организации на своей странице в «Твиттере».

Кроме них в число кандидатов вошли Крис Бош, Шон Мэрион, Крис Уэббер, Бен Уоллес, Джордж Карл, Руди Томьянович, Чонси Биллапс и Майкл Финли. Финалисты голосования станут известны 14 февраля, а утверждённый список новых членов Зала славы будет оглашён 4 апреля 2020 года.

Напомним, что Коби Брайант всю карьеру провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и завершил выступления в 2016 году. Ему удавалось привести команду к титулу пять раз. Тим Данкан также никогда не менял команду и привёл «Сан-Антонио Спёрс» к пяти титулам. Он также попрощался с карьерой игрока в 2016 году.

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