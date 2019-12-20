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41 очко Динуайдди не спасло «Бруклин» от поражения в матче с «Сан-Антонио»

41 очко Динуайдди не спасло «Бруклин» от поражения в матче с «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:105.

Самым результативным в составе победителей стал Патти Миллз, набравший 27 очков. Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Спенсер Динуайдди, набравший 41 очко. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.

Таким образом, «Сан-Антонио» одержал вторую победу за последние три игры. «Бруклин» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Сан-Антонио Спёрс» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Бруклин Нетс» встретится с «Атлантой Хоукс».

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 105
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Миллз - 27, Олдридж - 20, Мюррей - 13, Уайт - 13, Дерозан - 12, Белинелли - 11, Форбс - 6, Poeltl - 4, Лайлз - 4, Уокер - 4, Гэй - 2, Мету - 2, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Ойбанкс
Бруклин Нетс: Динуайдди - 41, Аллен - 19, Темпл - 10, Принс - 9, Харрис - 9, Чендлер - 8, Нваба - 4, Джордан - 3, Муса - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, ЛеВерт, Луваву-Кабарро, Пинсон, Элленсон
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