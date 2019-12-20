«Хьюстон» в гостях обыграл «Клипперс», у Хардена и Уэстбрука дабл-даблы
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на выезде выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата. После первой половины встречи преимущество «Клипперс» составляло 15 очков, но затем «Хьюстон» перехватил инициативу и довёл дело до победы. Окончательный счёт — 122:117 в пользу «Рокетс».
Самым результативным игроком встречи стал Расселл Уэстбрук («Хьюстон»), на счету которого дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и 5 передач. Его партнёр Джеймс Харден также сделал дабл-дабл: 28 очков, 1 подбор и 10 передач.
У «Клипперс» самым результативным игроком стал Пол Джордж, на счету которого 34 очка, 9 подборов и 3 передачи. Его партнёр Кавай Леонард набрал 25 очков, собрал 9 подборов и отдал 4 передачи.
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 122
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 34, Леонард - 25, Харрелл - 19, Шамет - 13, Беверли - 10, Л. Уильямс - 6, Паттерсон - 6, Зубац - 3, Макгрудер - 1, Coffey, Грин, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Робинсон, Уолтон, Харклесс
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 40, Харден - 28, Капела - 16, Риверс - 10, Такер - 10, Хаус - 10, Маклемор - 8, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Кларк, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
- 20 декабря 2019
-
09:37
-
07:10
-
06:44
-
01:08
-
00:59
- 19 декабря 2019
-
23:46
-
23:08
-
22:50
-
21:18
-
19:19
-
17:32
-
16:04
-
15:56
-
14:41
-
13:50
-
12:40
-
11:30
-
10:17
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
08:42
-
07:47
-
07:34
-
06:05
-
05:58
-
00:53
-
00:42
-
00:23
- 18 декабря 2019
-
23:06
-
21:47
-
21:25
-
19:51
-
18:21
-
14:55
Партнерский контент