«Хьюстон» в гостях обыграл «Клипперс», у Хардена и Уэстбрука дабл-даблы

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на выезде выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата. После первой половины встречи преимущество «Клипперс» составляло 15 очков, но затем «Хьюстон» перехватил инициативу и довёл дело до победы. Окончательный счёт — 122:117 в пользу «Рокетс».

Самым результативным игроком встречи стал Расселл Уэстбрук («Хьюстон»), на счету которого дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и 5 передач. Его партнёр Джеймс Харден также сделал дабл-дабл: 28 очков, 1 подбор и 10 передач.

У «Клипперс» самым результативным игроком стал Пол Джордж, на счету которого 34 очка, 9 подборов и 3 передачи. Его партнёр Кавай Леонард набрал 25 очков, собрал 9 подборов и отдал 4 передачи.

