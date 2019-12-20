Адетокунбо в матче с «Лейкерс» повторил рекорд О'Нила
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл в домашнем матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс». На его счету 34 очка, 10 подборов и 6 передач. Окончательный счёт встречи — 111:104 в пользу «Милуоки».
В последних 13 играх Адетокунбо набирает не менее 25 очков, причём показатель реализации бросков с игры составляет не менее 50%. Это лишь второй случай в истории НБА с момента слияния с АБА в 1976 году. В сезоне-2000/01 подобным достижением отметился Шакил О'Нил, трёхкратный чемпион ассоциации в составе «Лейкерс», который затем добыл ещё один титул с «Майами Хит».
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