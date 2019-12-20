«Химки» анонсировали матч с «Жальгирисом» в стиле «Звёздных войн». Видео

Баскетбольный клуб «Химки» оригинально анонсировал матч Евролиги с «Жальгирисом», который состоится сегодня, 20 декабря, и начнётся в 20:00 мск. Анонс поединка — отсыл к знаменитой кинофраншизе «Звёздные войны».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» подмосковного клуба.

В сезоне-2019/20 «Химки» провели 14 матчей в рамках регулярного чемпионата Евролиги, одержав в них семь побед и потерпев семь поражений. Подмосковный клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице. У «Жальгириса» лишь три победы в 14 матчах, и это наихудший результат в текущем турнире.

Ранее главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассказал, чего можно ожидать от «Жальгириса» в предстоящей встрече.