«Химки» анонсировали матч с «Жальгирисом» в стиле «Звёздных войн». Видео
Баскетбольный клуб «Химки» оригинально анонсировал матч Евролиги с «Жальгирисом», который состоится сегодня, 20 декабря, и начнётся в 20:00 мск. Анонс поединка — отсыл к знаменитой кинофраншизе «Звёздные войны».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» подмосковного клуба.
В сезоне-2019/20 «Химки» провели 14 матчей в рамках регулярного чемпионата Евролиги, одержав в них семь побед и потерпев семь поражений. Подмосковный клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице. У «Жальгириса» лишь три победы в 14 матчах, и это наихудший результат в текущем турнире.
Ранее главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассказал, чего можно ожидать от «Жальгириса» в предстоящей встрече.
Куртинайтис: «Жальгирис» одинаково опасен дома и на выезде
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