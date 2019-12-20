Альбиси из «Зенита» рассказал о победном броске в матче с «Фенербахче»
Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Эндрю Альбиси рассказал о броске, который принёс победу команде из Санкт-Петербурга в матче Евролиги с «Фенербахче». Вчера, 20 декабря, «Зенит» на выезде победил турецкий клуб со счётом 84:81.
«Игра была очень напряжённой, но мы не прекращали бороться. Мы знаем, что «Фенербахче» — очень хорошая команда, но мы держались на протяжении всего матча и в концовке сделали свою работу.
Мы неплохо играли в обороне, они сделали «большой» бросок, но потом Густаво (Айон. — Прим. «Чемпионата») увидел меня открытым, отдал мяч, и я попал. Я так рад принести эту победу, потому что это добавит нам уверенности в дальнейших встречах», — приводит слова французского баскетболиста пресс-служба «Зенита».
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