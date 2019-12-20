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50 очков Шведа и Йовича на двоих принесли «Химкам» победу над «Жальгирисом»

50 очков Шведа и Йовича на двоих принесли «Химкам» победу над «Жальгирисом»
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах завершился матч пятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Жальгирис». Хозяева удачно начали встречу и уже после первой четверти вели с разницей в 5 баллов — 21:16. К большому перерыву подопечные Куртинайтиса сохраняли преимущество — 38:33.

Во второй половине матча команда из России не сбавляла обороты и понемногу прибавляла от четверти к четверти. В итоге «Химки» одержали победу со счётом 83:74.

Лучшими в составе победителей стали Алексей Швед и Стефан Йович. Первый набрал 25 баллов и совершил 5 передач а на счету Йовича 25 баллов и 3 подбора. У «Жальгириса» 24 очка на счету Джока Лендейла.

«Химки» одержали" вторую победу в последних семи матчах Евролиги.

Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
20 декабря 2019, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
83 : 74
Жальгирис
Каунас, Литва
Химки: Йович - 25, Швед - 25, Эванс - 10, Букер - 9, Гилл - 6, Йеребко - 4, Крамер - 4, Вяльцев, Дайр. Бертанс, Зайцев, Карасёв, Моня
Жальгирис: Ландейл - 24, Уолкап - 10, Риверс - 9, Ледей - 8, Лекавичюс - 7, Улановас - 6, Милакнис - 5, Хайес - 5, Венскус, Гебен, Лукошюнас, Янкунас
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