Куртинайтис остался доволен самоотдачей и обороной «Химок» в матче с «Жальгирисом»
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы своей команды в матче Евролиги с «Жальгирисом» (83:74), отметив самоотдачу подопечных и успешную игру в обороне.
«Мы проделали отличную работу в защите, на подборе, а также нашли резервы в нападении, так как обычно делаем по 17-18 потерь, и именно в этом компоненте нужно улучшать игру. Также мы показали отличную энергию и самоотдачу, что особенно требовалось от команды, так как подготовить что-то особенное на двойной неделе достаточно сложно. Повторюсь, самое главное, было показать хорошую энергию, и сегодня с этим было всё в порядке», — приводит слова литовского специалиста официальный сайт клуба из Московской области.
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