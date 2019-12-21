Итудис: в матче с «Анадолу Эфес» ЦСКА показал характер

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Анадолу Эфес» в матче Евролиги, отметив, что его подопечные показали характер.

«Я очень доволен. Мы показали характер. Думаю, команда заслуживает поздравлений. Нам нужен каждый игрок, который приносит пользу на паркете. Глубокая ротация принесла свои плоды. Также отличная игра получилась у Майка Джеймса. У нас была конкретная стратегия на игру. Мы встретились с классной командой, в прошлом году они были финалистами турнира, а в этом сезоне у них появилось ещё два классных исполнителя. У них отличная игра. Но в Евролиге нельзя кого-то слишком переоценивать или недооценивать. Нужно играть матч за матчем. Нам нужно время, у нас новая команда и мы пытаемся выстроить её скелет. Но гораздо лучше расти, когда побеждаешь», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.