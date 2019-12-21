26 очков Лаури помогли «Торонто» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете переиграл «Вашингтон Уизардс».



Действующие чемпионы лиги в первой четверти захватили инициативу и выиграли игровой отрезок с разницей в 17 очков. Вторая двенадцатиминутка прошла в более равной борьбе, однако «Вашингтону» удалось отыграть только одно очко отставания. На большой перерыв команды ушли со счётом 68:52 в пользу «Торонто».



После перерыва «Вашингтону» удалось добавить в игровом компоненте и отыграть ещё пять очков, сократив отставание до 11 очков. В заключительной четверти столичный клуб практически смог сравнять счёт, однако в концовке «волшебникам» немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 122:118 (40:23, 28:29, 28:33, 26:33) в пользу «Торонто».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Лаури, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Серж Ибака, набравший 23 очка и совершивший 10 подборов.



В составе «Вашингтона» отличился Брэдли Бил, на счету которого 37 очков.



В другом матче игрового дня «Бостон Селтикс» дома победил «Детройт Пистон» — 114:93 (28:26, 32:22, 31:21, 23:24). В составе победителей по 26 очков набрали Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. В составе гостей дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов оформил Андре Драммонд.