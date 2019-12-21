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26 очков Лаури помогли «Торонто» обыграть «Вашингтон»

26 очков Лаури помогли «Торонто» обыграть «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете переиграл «Вашингтон Уизардс».

Действующие чемпионы лиги в первой четверти захватили инициативу и выиграли игровой отрезок с разницей в 17 очков. Вторая двенадцатиминутка прошла в более равной борьбе, однако «Вашингтону» удалось отыграть только одно очко отставания. На большой перерыв команды ушли со счётом 68:52 в пользу «Торонто».

После перерыва «Вашингтону» удалось добавить в игровом компоненте и отыграть ещё пять очков, сократив отставание до 11 очков. В заключительной четверти столичный клуб практически смог сравнять счёт, однако в концовке «волшебникам» немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 122:118 (40:23, 28:29, 28:33, 26:33) в пользу «Торонто».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Лаури, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Серж Ибака, набравший 23 очка и совершивший 10 подборов.

В составе «Вашингтона» отличился Брэдли Бил, на счету которого 37 очков.

В другом матче игрового дня «Бостон Селтикс» дома победил «Детройт Пистон» — 114:93 (28:26, 32:22, 31:21, 23:24). В составе победителей по 26 очков набрали Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. В составе гостей дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов оформил Андре Драммонд.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
122 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Лоури - 26, Ибака - 23, Ануноби - 18, Ванвлит - 18, Холлис-Джефферсон - 14, Маккоу - 11, Дэвис - 8, Буше - 4, Ponds, Бриссетт, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
Вашингтон Уизардс: Бил - 37, Смит - 26, Томас - 13, Браун - 11, Дав. Бертанс - 10, Маинми - 8, Мэтьюз - 6, Скофилд - 6, Бонга - 1, Pasecniks, Брайант, Вагнер, Майлз, Макрай, Робинсон, Уолл, Хатимура
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 93
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Браун - 26, Тейтум - 26, Уильямс - 18, Кантер - 8, Тайс - 8, Грин - 6, Лэнгфорд - 6, Уонамэйкер - 6, Фалль - 5, Оджелей - 3, Уокер - 2, Waters, Пуарье, Смарт, Уильямс, Хэйворд, Эдвардс
Детройт Пистонс: Мейкер - 15, Роуз - 14, Драммонд - 12, Михайлюк - 12, Галлоуэй - 10, Моррис - 10, Браун - 9, Снелл - 7, Думбуйа - 2, Фрейзер - 2, King, Боун, Вуд, Гриффин, Джексон, Кеннард, Томас
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