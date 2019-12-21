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«Даллас» без Дончича обыграл «Филадельфию», Порзингис оформил дабл-дабл

«Даллас» без Дончича обыграл «Филадельфию», Порзингис оформил дабл-дабл
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Филадельфию Сиксерс».

«Даллас» в первой же четверти захватил инициативу и выиграл первый игровой отрезок с разницей в 7 очков. Вторая четверть прошла в более равной борьбе, в которой «Филадельфии» удалось сократить отставание на одно очко.

После большого перерыва «Даллас» снова увеличил преимущество, выиграв третью четверть с разницей в пять очков. В заключительной четверти ситуация не изменилась — «Даллас» отыграл ещё восемь очков и оформил итоговую победу. Счёт — 115:98 (35:28, 28:29, 25:20, 29:21).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 18 подборов. В составе гостей дабл-дабл из 33 очков и 17 подборов оформил Джоэл Эмбиид.

В другом матче игрового дня «Майами Хит» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» — 129:114 (39:20, 31:27, 28:27, 31:40). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бэм Адебайо, набравший 20 очков. Дабл-дабл оформил Келли Олиник — 10 очков и 10 подборов. В составе гостей 30 очков на счету Бобби Портиса.

В ещё одном матче игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» дома обыграла «Финикс Санз» — 126:108 (26:23, 31:27, 44:41, 25:17). В составе победителей 32 очка набрал Шай Жильжо-Александер. В составе гостей 24 очка на счету Рики Рубио.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 108
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 32, Шрёдер - 24, Галлинари - 22, Пол - 15, Адамс - 10, Ноэль - 10, Базли - 5, Надер - 3, Фергюсон - 3, Бертон - 2, Dort, Hervey, Roberson, Диалло, Мускала, Паттон
Финикс Санз: Рубио - 24, Букер - 18, Шарич - 16, Убре - 13, Окобо - 11, Диалло - 8, Бэйнс - 7, Джонсон - 4, Камински - 3, Бриджес - 2, Картер - 2, Jerome, Lecque, Джонсон, Харпер, Эйтон
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
129 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Адебайо - 20, Горан Драгич - 18, Робинсон - 18, Нанн - 15, Джонс - 14, Хироу - 12, Олиник - 10, Батлер - 9, Леонард - 7, Сильва - 6, Джонсон, Макон, Окпала, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Нью-Йорк Никс: Портис - 30, Робинсон - 18, Моррис - 15, Рэндл - 13, Нокс - 11, Дотсон - 7, Смит - 7, Пэйтон - 4, Нтиликина - 3, Барретт - 2, Гибсон - 2, Трир - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Рэбб, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
98 : 117
Даллас Маверикс
Даллас
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Симмонс - 12, Ричардсон - 10, Хорфорд - 9, Бёрк - 7, Скотт - 7, Харрис - 7, Эннис - 6, Коркмаз - 5, Нето - 2, Pelle, Shayok, Болден, Милтон, О'Куинн, Смит, Тибулл
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 27, Порзингис - 22, Брансон - 11, Карри - 11, Финни-Смит - 11, Клебер - 10, Пауэлл - 9, Брокхофф - 8, Райт - 8, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Джексон, Дончич, Ли, Марьянович
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