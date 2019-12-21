«Даллас» без Дончича обыграл «Филадельфию», Порзингис оформил дабл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Филадельфию Сиксерс».
«Даллас» в первой же четверти захватил инициативу и выиграл первый игровой отрезок с разницей в 7 очков. Вторая четверть прошла в более равной борьбе, в которой «Филадельфии» удалось сократить отставание на одно очко.
После большого перерыва «Даллас» снова увеличил преимущество, выиграв третью четверть с разницей в пять очков. В заключительной четверти ситуация не изменилась — «Даллас» отыграл ещё восемь очков и оформил итоговую победу. Счёт — 115:98 (35:28, 28:29, 25:20, 29:21).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 18 подборов. В составе гостей дабл-дабл из 33 очков и 17 подборов оформил Джоэл Эмбиид.
В другом матче игрового дня «Майами Хит» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» — 129:114 (39:20, 31:27, 28:27, 31:40). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бэм Адебайо, набравший 20 очков. Дабл-дабл оформил Келли Олиник — 10 очков и 10 подборов. В составе гостей 30 очков на счету Бобби Портиса.
В ещё одном матче игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» дома обыграла «Финикс Санз» — 126:108 (26:23, 31:27, 44:41, 25:17). В составе победителей 32 очка набрал Шай Жильжо-Александер. В составе гостей 24 очка на счету Рики Рубио.
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