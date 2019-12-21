Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» на домашней площадке переиграл «Миннесоту Тимбервулвз».
«Денвер» в первой четверти захватил инициативу и выиграл первый игровой отрезок с разницей в 13 очков. Вторая четверть прошла в более равной борьбе, в которой «Миннесоте» удалось сократить отставание на три очка.
После большого перерыва «Миннесоте» снова удалось отыграть несколько очков отставания — к заключительной четверти преимущество «Далласа» составило семь очков. В заключительном игровом отрезке сильнее оказался «Даллас». Итоговый счёт встречи — 109:100 (33:20, 28:31, 21:24, 27:25).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 10 передач. В составе гостей 19 очков набрал Эндрю Уиггинс.
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