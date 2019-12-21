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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Миннесоту»

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» на домашней площадке переиграл «Миннесоту Тимбервулвз».

«Денвер» в первой четверти захватил инициативу и выиграл первый игровой отрезок с разницей в 13 очков. Вторая четверть прошла в более равной борьбе, в которой «Миннесоте» удалось сократить отставание на три очка.

После большого перерыва «Миннесоте» снова удалось отыграть несколько очков отставания — к заключительной четверти преимущество «Далласа» составило семь очков. В заключительном игровом отрезке сильнее оказался «Даллас». Итоговый счёт встречи — 109:100 (33:20, 28:31, 21:24, 27:25).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 10 передач. В составе гостей 19 очков набрал Эндрю Уиггинс.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
109 : 100
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Маррей - 28, Йокич - 22, Бартон - 13, Миллсэп - 11, Харрис - 11, Бисли - 6, Грант - 5, Пламли - 5, Моррис - 4, Крэйг - 2, Портер - 2, Bol, Вандербилт, Дозьер, Чанчар, Эрнангомес
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 19, Дьенг - 18, Тиг - 13, Ковингтон - 10, Бэйтс-Диоп - 9, Вонле - 9, Ноуэлл - 6, Окоги - 5, Белл - 4, Напьер - 4, Калвер - 2, Грэм - 1, Reid, Лейман, Маклафлин, Мартин, Таунс
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