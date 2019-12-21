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Результаты матчей НБА за 19 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 19 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

20 декабря состоялось 10 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Кливленд Кавальерс» дома переиграл «Мемфис Гриззлиз» — 114:107 (25:27, 30:24, 26:36, 33:20). Лидером по набранным очкам стал разыгрывающий «Кливленда» Джордан Кларксон. На его счету 31 очко, 6 подборов и 1 передача. Дабл-даблом отметился форвард «Кливленда» Кевин Лав, набравший 21 очко и сделавший 13 подборов и 1 передачу. Лучшим по результативности в составе «Мемфиса» стал форвард Джарен Джексон – 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
114 : 107
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 33, Лав - 21, Гарлэнд - 14, Осман - 13, Томпсон - 10, Секстон - 9, Портер - 7, Нэнс - 4, Хенсон - 3, Windler, Деллаведова, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Уэйд
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 24, Брукс - 16, Валанчюнас - 14, Краудер - 10, Аллен - 9, Мелтон - 8, Морант - 8, Хилл - 7, Кларк - 6, Андерсон - 3, Джонс - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар

«Индиана Пэйсерс» обыграл «Сакраменто Кингз» — 119:105 (30:32, 38:25, 24:22, 27:26).

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 105
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 23, Тёрнер - 17, Макконнел - 15, Сабонис - 15, Брогдон - 13, Макдермотт - 13, Холидей - 11, Холидэй - 8, Битадзе - 4, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Сакраменто Кингз: Холмс - 20, Багли III - 17, Джеймс - 14, Бьелица - 13, Джозеф - 10, Фокс - 8, Феррелл - 7, Хилд - 7, Барнс - 5, Дедмон - 4, Guy, Ариза, Богданович, Габриэль, Джайлс, Джеффрис, Суониган

«Торонто Рэпторс» на домашнем паркете переиграл «Вашингтон Уизардс». Итоговый счёт встречи — 122:118 (40:23, 28:29, 28:33, 26:33) в пользу «Торонто». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Лаури, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Серж Ибака, набравший 23 очка и совершивший 10 подборов. В составе «Вашингтона» отличился Брэдли Бил, на счету которого 37 очков.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
122 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Лоури - 26, Ибака - 23, Ануноби - 18, Ванвлит - 18, Холлис-Джефферсон - 14, Маккоу - 11, Дэвис - 8, Буше - 4, Ponds, Бриссетт, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
Вашингтон Уизардс: Бил - 37, Смит - 26, Томас - 13, Браун - 11, Дав. Бертанс - 10, Маинми - 8, Мэтьюз - 6, Скофилд - 6, Бонга - 1, Pasecniks, Брайант, Вагнер, Майлз, Макрай, Робинсон, Уолл, Хатимура

В другом матче игрового дня «Бостон Селтикс» дома победил «Детройт Пистонс» — 114:93 (28:26, 32:22, 31:21, 23:24). В составе победителей по 26 очков набрали Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. В составе гостей дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов оформил Андре Драммонд.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 93
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Браун - 26, Тейтум - 26, Уильямс - 18, Кантер - 8, Тайс - 8, Грин - 6, Лэнгфорд - 6, Уонамэйкер - 6, Фалль - 5, Оджелей - 3, Уокер - 2, Waters, Пуарье, Смарт, Уильямс, Хэйворд, Эдвардс
Детройт Пистонс: Мейкер - 15, Роуз - 14, Драммонд - 12, Михайлюк - 12, Галлоуэй - 10, Моррис - 10, Браун - 9, Снелл - 7, Думбуйа - 2, Фрейзер - 2, King, Боун, Вуд, Гриффин, Джексон, Кеннард, Томас

«Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Филадельфию Сиксерс». Счёт — 115:98 (35:28, 28:29, 25:20, 29:21). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 18 подборов. В составе гостей дабл-дабл из 33 очков и 17 подборов оформил Джоэл Эмбиид.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
98 : 117
Даллас Маверикс
Даллас
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Симмонс - 12, Ричардсон - 10, Хорфорд - 9, Бёрк - 7, Скотт - 7, Харрис - 7, Эннис - 6, Коркмаз - 5, Нето - 2, Pelle, Shayok, Болден, Милтон, О'Куинн, Смит, Тибулл
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 27, Порзингис - 22, Брансон - 11, Карри - 11, Финни-Смит - 11, Клебер - 10, Пауэлл - 9, Брокхофф - 8, Райт - 8, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Джексон, Дончич, Ли, Марьянович

«Майами Хит» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» — 129:114 (39:20, 31:27, 28:27, 31:40). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бэм Адебайо, набравший 20 очков. Дабл-дабл оформил Келли Олиник — 10 очков и 10 подборов. В составе гостей 30 очков на счету Бобби Портиса.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
129 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Адебайо - 20, Горан Драгич - 18, Робинсон - 18, Нанн - 15, Джонс - 14, Хироу - 12, Олиник - 10, Батлер - 9, Леонард - 7, Сильва - 6, Джонсон, Макон, Окпала, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Нью-Йорк Никс: Портис - 30, Робинсон - 18, Моррис - 15, Рэндл - 13, Нокс - 10, Дотсон - 8, Смит - 7, Пэйтон - 4, Нтиликина - 3, Барретт - 2, Гибсон - 2, Трир - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Рэбб, Эллингтон

«Оклахома-Сити Тандер» дома обыграла «Финикс Санз» — 126:108 (26:23, 31:27, 44:41, 25:17). В составе победителей 32 очка набрал Шай Жильжо-Александер. В составе гостей 24 очка на счету Рики Рубио.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 108
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 32, Шрёдер - 24, Галлинари - 22, Пол - 15, Адамс - 10, Ноэль - 10, Базли - 5, Надер - 3, Фергюсон - 3, Бертон - 2, Dort, Hervey, Roberson, Диалло, Мускала, Паттон
Финикс Санз: Рубио - 24, Букер - 18, Шарич - 16, Убре - 13, Окобо - 11, Диалло - 8, Бэйнс - 7, Джонсон - 4, Камински - 3, Бриджес - 2, Картер - 2, Jerome, Lecque, Джонсон, Харпер, Эйтон

«Денвер Наггетс» на домашней площадке переиграл «Миннесоту Тимбервулвз». Итоговый счёт встречи — 109:100 (33:20, 28:31, 21:24, 27:25). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 10 передач. В составе гостей 19 очков набрал Эндрю Уиггинс.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
109 : 100
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Маррей - 28, Йокич - 22, Бартон - 13, Миллсэп - 11, Харрис - 11, Бисли - 6, Грант - 5, Пламли - 5, Моррис - 4, Крэйг - 2, Портер - 2, Bol, Вандербилт, Дозьер, Чанчар, Эрнангомес
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 19, Дьенг - 18, Тиг - 13, Ковингтон - 10, Бэйтс-Диоп - 9, Вонле - 9, Ноуэлл - 6, Окоги - 5, Белл - 4, Напьер - 4, Калвер - 2, Грэм - 1, Reid, Лейман, Маклафлин, Мартин, Таунс

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете переиграл «Орландо Мэджик». Итоговый счёт встречи — 118:103 (31:13, 26:31, 36:31, 25:28). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 36 очков. Дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд, на счету которого 10 очков и 17 подборов. В составе гостей дабл-дабл на счету Николы Вучевича — 23 очка и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
118 : 103
Орландо Мэджик
Орландо
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 36, Макколлум - 31, Бэйзмор - 11, Уайтсайд - 10, Лябисье - 8, Саймонс - 8, Трент-мл. - 6, Энтони - 5, Толливер - 3, Браун, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
Орландо Мэджик: Вучевич - 23, Огастин - 17, Фурнье - 16, Гордон - 11, Айзек - 10, Фульц - 10, Росс - 9, Фразьер - 3, Бамба - 2, Ивунду - 2, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» — 106:102 (31:16, 25:28, 22:37, 28:21). Самым результативным игроком в составе победителей стал Д'Анджело Расселл, набравший 25 очков. В составе гостей по 25 очков набрали Дрю Холидэй и Брэндон Ингрэм.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
106 : 102
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 25, Ли - 20, Бёркс - 18, Грин - 10, Робинсон - 9, Коли-Стайн - 8, Крисс - 8, Пул - 5, Пэскелл - 3, Smailagic, Боумен, Карри, Луни, Спеллмен, Томпсон, Эванс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 25, Холидей - 25, Болл - 14, Редик - 14, Фэйворс - 10, Харт - 9, Хэйс - 5, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Мур, Окафор, Уильямс, Читэм
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