Результаты матчей НБА за 19 декабря 2019 года

20 декабря состоялось 10 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА



«Кливленд Кавальерс» дома переиграл «Мемфис Гриззлиз» — 114:107 (25:27, 30:24, 26:36, 33:20). Лидером по набранным очкам стал разыгрывающий «Кливленда» Джордан Кларксон. На его счету 31 очко, 6 подборов и 1 передача. Дабл-даблом отметился форвард «Кливленда» Кевин Лав, набравший 21 очко и сделавший 13 подборов и 1 передачу. Лучшим по результативности в составе «Мемфиса» стал форвард Джарен Джексон – 22 очка.

«Индиана Пэйсерс» обыграл «Сакраменто Кингз» — 119:105 (30:32, 38:25, 24:22, 27:26).

«Торонто Рэпторс» на домашнем паркете переиграл «Вашингтон Уизардс». Итоговый счёт встречи — 122:118 (40:23, 28:29, 28:33, 26:33) в пользу «Торонто». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайл Лаури, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Серж Ибака, набравший 23 очка и совершивший 10 подборов. В составе «Вашингтона» отличился Брэдли Бил, на счету которого 37 очков.

В другом матче игрового дня «Бостон Селтикс» дома победил «Детройт Пистонс» — 114:93 (28:26, 32:22, 31:21, 23:24). В составе победителей по 26 очков набрали Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. В составе гостей дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов оформил Андре Драммонд.

«Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Филадельфию Сиксерс». Счёт — 115:98 (35:28, 28:29, 25:20, 29:21). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 18 подборов. В составе гостей дабл-дабл из 33 очков и 17 подборов оформил Джоэл Эмбиид.

«Майами Хит» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» — 129:114 (39:20, 31:27, 28:27, 31:40). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бэм Адебайо, набравший 20 очков. Дабл-дабл оформил Келли Олиник — 10 очков и 10 подборов. В составе гостей 30 очков на счету Бобби Портиса.

«Оклахома-Сити Тандер» дома обыграла «Финикс Санз» — 126:108 (26:23, 31:27, 44:41, 25:17). В составе победителей 32 очка набрал Шай Жильжо-Александер. В составе гостей 24 очка на счету Рики Рубио.

«Денвер Наггетс» на домашней площадке переиграл «Миннесоту Тимбервулвз». Итоговый счёт встречи — 109:100 (33:20, 28:31, 21:24, 27:25). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 10 передач. В составе гостей 19 очков набрал Эндрю Уиггинс.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете переиграл «Орландо Мэджик». Итоговый счёт встречи — 118:103 (31:13, 26:31, 36:31, 25:28). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 36 очков. Дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд, на счету которого 10 очков и 17 подборов. В составе гостей дабл-дабл на счету Николы Вучевича — 23 очка и 12 подборов.

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» — 106:102 (31:16, 25:28, 22:37, 28:21). Самым результативным игроком в составе победителей стал Д'Анджело Расселл, набравший 25 очков. В составе гостей по 25 очков набрали Дрю Холидэй и Брэндон Ингрэм.