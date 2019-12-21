Йокич вышел на десятое место в истории НБА по количеству трипл-даблов в регулярном сезоне

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, оформивший в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 10 передач, вышел на десятое место в истории Национальной баскетбольной ассоциации по количеству трипл-даблов в карьере. Теперь на счету 24-летнего Йокича 33 трипл-дабла.



Матч завершился победой «Денвер Наггетс» со счётом 109:100 (33:20, 28:31, 21:24, 27:25).



На первом месте в рейтинге — легендарный баскетболист Оскар Робертсон. В его карьере 181 трипл-дабл в матчах регулярного чемпионата. Помимо Йокича в десятку лидеров по этому показателю среди действующих игроков входят Расселл Уэстбрук (144 трипл-дабла в матчах регулярного чемпионата), Леброн Джеймс (88) и Джеймс Харден (42).