Руководство НБА предлагает 78-матчевый регулярный сезон и дополнительный турнир

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации разослало командам турнира предложение о изменениях, которые должны уступить в силу с сезона-2021/22, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.



По предложению руководства лиги, регулярный чемпионат сократится до 78 матчей, а по ходу сезона будет проводиться дополнительный турнир, в котором будут разыгрываться большие призовые — по $ 1 млн каждому игроку и $ 1,5 млн для тренера. Турнир будет проходить в конце ноября-начале декабря. Будет проводиться групповой этап, на котором команды проведут по восемь матчей, а затем будет проходить второй раунд в формате плей-офф. Полуфиналы и финалы турнира будут проходить на нейтральной площадке.



Кроме этого, предлагается проводить турниры за 7-е и 8-е места в конференциях, а также повторный посев лучших четырех команд плей-офф на основе результатов регулярного чемпионата.