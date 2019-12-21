Хэйворд избежал серьёзной травмы, восстановление не займёт много времени
Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд, пропустивший второй матч подряд из-за травмы стопы, прошёл МРТ-обследование, сообщает ESPN. Обследование не выявило у баскетболиста серьёзной травмы. Восстановление игрока не займёт длительного времени. Хэйворд провёл за команду всего два матча после прошлой травмы — повреждения левой руки, из-за которого он пропустил один месяц.
Два года назад Хэйворд получил перелом ноги, после которого восстанавливался на протяжении всего сезона. В сезоне-2019 Хэйворд провёл 11 матчей. Он набирал 17,5 очка и совершал 6,1 подбора.
Хэйворд выступает за «Бостон» с 2017 года. До этого защищал цвета «Юты Джаз», который на драфте 2010 года выбрал его под девятым номером.
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