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Кантер опасается поездки в Канаду и поговорит с премьер-министром страны

Кантер опасается поездки в Канаду и поговорит с премьер-министром страны
Баскетбол / НБА 0

В скором времени «Бостон Селтикс» предстоит выезд в Канаду. Подопечные Брэда Стивенса померятся силами с действующими чемпионами НБА «Торонто Рэпторс». Центровой «Бостона» Энес Кантер опасается покидать пределы США из-за угрозы быть депортированным в Турцию. По словам Кантера, перед поездкой в Канаду он намерен пообщаться по телефону с премьер-министром страны Джастином Трюдо.

«Поговорю с Джастином Трюдо. Это будет захватывающе. Собираюсь его спросить, смогу ли я приехать в его страну, будет ли со мной всё в порядке», — приводит слова Кантера Clutch Points.

Напомним, Кантер не раз критиковал правительство Турции и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В свою очередь в Турции Энеса связывали с запрещённой в стране организацией и лишили его гражданства.

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