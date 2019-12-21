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О'Нил: Адетокунбо дал Леброну сигнал: теперь это моя лига

О'Нил: Адетокунбо дал Леброну сигнал: теперь это моя лига
Баскетбол / НБА 0

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил поделился впечатлениями от недавней встречи «Милуоки Бакс» с «Лос-Анджелес Лейкерс», в которой висконсинцы победили со счётом 111:104. По словам Шакила, в этом поединке лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо дал понять форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу, что его время уже уходит.

«Яннис Адетокунбо словно дал сигнал Леброну: «Ты был королём, но теперь это моя лига». Послушайте, он играл великолепно. Вам может не нравиться то, что он бросает из-за дуги. Но если он реализует пять дальних попыток, вы не можете ему что-либо предъявить», — приводит слова Джеймса Clutch Points.

Напомним, «Милуоки Бакс» после 29 матчей регулярного чемпионата удерживает лидерство в турнирной таблице. В активе команды 25 побед.

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