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В «Локомотиве-Кубань» рассказали о плане на матч с «Химками»

В «Локомотиве-Кубань» рассказали о плане на матч с «Химками»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

23 декабря в Единой лиге ВТБ состоится один из центральных поединков декабря. Лидер регулярного чемпионата «Химки» примет «Локомотив-Кубань». В преддверии этого противостояния планом на матч поделился наставник «железнодорожников» Евгений Пашутин.

"«Химки» — очень сбалансированная команда. Наш соперник забивает большое количество очков и играет от нападения, имеет в своём составе много снайперов и агрессивную переднюю линию. Основное оружие – это Алексей Швед. Наша задача состоит в том, что нужно полностью сфокусироваться, максимально затруднить броски снайперов с периметра, причём не только Шведа, в матче против «Жальгириса» с высочайшим процентом забивал и Йович. Нужно играть очень внимательно, чтобы все броски соперника были с сопротивлением, контролировать ритм, не давать «Химкам» убегать, ведь они большое количество очков забивают с быстрых отрывов.

Нужно максимально плотно сыграть с большими игроками «Химок», не дать им сделать много подборов на нашем щите и набирать много очков «второго шанса». Будем искать слабые стороны противника, играть в командный баскетбол. «Химки» используют агрессивную защиту, так что нужно хорошее движения мяча в атаке", — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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