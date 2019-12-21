В «Локомотиве-Кубань» рассказали о плане на матч с «Химками»

23 декабря в Единой лиге ВТБ состоится один из центральных поединков декабря. Лидер регулярного чемпионата «Химки» примет «Локомотив-Кубань». В преддверии этого противостояния планом на матч поделился наставник «железнодорожников» Евгений Пашутин.
"«Химки» — очень сбалансированная команда. Наш соперник забивает большое количество очков и играет от нападения, имеет в своём составе много снайперов и агрессивную переднюю линию. Основное оружие – это Алексей Швед. Наша задача состоит в том, что нужно полностью сфокусироваться, максимально затруднить броски снайперов с периметра, причём не только Шведа, в матче против «Жальгириса» с высочайшим процентом забивал и Йович. Нужно играть очень внимательно, чтобы все броски соперника были с сопротивлением, контролировать ритм, не давать «Химкам» убегать, ведь они большое количество очков забивают с быстрых отрывов.
Нужно максимально плотно сыграть с большими игроками «Химок», не дать им сделать много подборов на нашем щите и набирать много очков «второго шанса». Будем искать слабые стороны противника, играть в командный баскетбол. «Химки» используют агрессивную защиту, так что нужно хорошее движения мяча в атаке", — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».
- 21 декабря 2019
-
23:39
-
22:47
-
22:31
-
20:23
-
19:45
-
18:55
-
17:20
-
16:55
-
15:41
-
14:52
-
13:46
-
12:47
-
11:49
-
10:42
-
09:30
-
09:12
-
09:10
-
08:30
-
07:29
-
06:45
-
06:17
-
05:32
-
00:33
-
00:26
- 20 декабря 2019
-
23:25
-
22:36
-
22:10
-
21:55
-
20:47
-
19:56
-
18:59
-
17:52
-
16:23
-
14:55
-
13:31