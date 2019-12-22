26 очков Леонарда помогли «Клипперс» разгромить «Сан-Антонио»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 134:109.

В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард, набравший 26 очков. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Демар Дерозан, набравший 24 очка.

Таким образом, «Сан-Антонио» потерпел второе поражение за последние три игры. «Клипперс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 119:115.