26 очков Леонарда помогли «Клипперс» разгромить «Сан-Антонио»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 134:109.
В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард, набравший 26 очков. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Демар Дерозан, набравший 24 очка.
Таким образом, «Сан-Антонио» потерпел второе поражение за последние три игры. «Клипперс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 119:115.
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
109 : 134
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 24, Белинелли - 17, Олдридж - 12, Мюррей - 10, Уайт - 10, Миллз - 9, Гэй - 7, Poeltl - 6, Форбс - 5, Уокер - 4, Кэрролл - 3, Мету - 2, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Лайлз, Ойбанкс
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Харрелл - 21, Л. Уильямс - 20, Зубац - 15, Харклесс - 15, Джордж - 11, Беверли - 8, Кабенгеле - 5, Макгрудер - 5, Паттерсон - 3, Шамет - 3, Робинсон - 2, Coffey, Грин, Мотли, Мэнн, Уолтон
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 115
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 18, Краудер - 17, Брукс - 16, Аллен - 13, Морант - 13, Джонс - 12, Мелтон - 11, Хилл - 9, Кларк - 8, Андерсон - 2, Валанчюнас, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Сакраменто Кингз: Барнс - 25, Фокс - 22, Холмс - 18, Бьелица - 15, Ариза - 13, Багли III - 11, Хилд - 8, Джозеф - 3, Guy, Богданович, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Феррелл
- 22 декабря 2019
-
07:14
-
06:30
-
05:19
-
04:04
-
00:49
- 21 декабря 2019
-
23:39
-
22:47
-
22:31
-
20:23
-
19:45
-
18:55
-
17:20
-
16:55
-
15:41
-
14:52
-
13:46
-
12:47
-
11:49
-
10:42
-
09:30
-
09:12
-
09:10
-
08:30
-
07:29
-
06:45
-
06:17
-
05:32
-
00:33
-
00:26
- 20 декабря 2019
-
23:25
-
22:36
-
22:10
-
21:55
-
20:47
-
19:56
Партнерский контент