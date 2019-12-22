Результаты матчей НБА за 21 декабря 2019 года

В НБА завершился очередной игровой день. В ночь на 22 декабря мск за океаном состоялось девять поединков.
В первом из них «Юта Джаз» на выезде справилась с «Шарлотт Хорнетс» — 114:107. Лучшим игроком по набранным очкам стал разыгрывающий «Шарлотт» Терри Розир. На его счету 29 очков, 4 подбора и 3 передачи.
В составе «Юты» лидером по результативности стал хорватский форвард Боян Богданович, набравший 26 очков и совершивший 3 подбора и 3 передачи. Дабл-дабл у центрового «Юты» Руди Гобера. В его коллекции 17 очков, 19 подборов и 1 передача.
«Атланта Хоукс» потерпела седьмое поражение кряду и восемнадцатую неудачу в последних двадцати матчах, не справившись в гостях с «Бруклин Нетс» — 112:122. Лучшим в составе «Атланты» стал Трэй Янг, набравший 47 баллов, Алексей Лень оформил дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов. У «Бруклина» 39 очков на счету Спенсаера Динуайдди.
«Филадельфия Сиксерс» на домашней арене уверенно справилась с «Вашингтон Уизардс» — 125:108. Наибольший вклад в успех пенсильванцев внёс центровой Джоэл Эмбиид, на его счету дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.
«Детройт Пистонс» потерпел четвёртое поражение кряду, не справившись на домашней арене с «Чикаго Буллз» — 107:119. Мичиганцев не спасли и 23 очка Мариффа Морриса. У победителей лучшим стал Зак Лавин, записавший в актив 33 балла.
Трипл-дабл Янниса Адетокунбо из 22 очков, 11 подборов и 10 передач помог «Милуоки Бакс» одержать очередную победу в регулярном чемпионате. На этот раз висконсинцы на выезде переиграли «Нью-Йорк Никс» — 123:102.
- 22 декабря 2019
-
10:32
-
09:48
-
08:32
-
07:14
-
06:30
-
05:19
-
04:04
-
00:49
- 21 декабря 2019
-
23:39
-
22:47
-
22:31
-
20:23
-
19:45
-
18:55
-
17:20
-
16:55
-
15:41
-
14:52
-
13:46
-
12:47
-
11:49
-
10:42
-
09:30
-
09:12
-
09:10
-
08:30
-
07:29
-
06:45
-
06:17
-
05:32
-
00:33
-
00:26
- 20 декабря 2019
-
23:25
-
22:36
-
22:10