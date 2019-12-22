Результаты матчей НБА за 21 декабря 2019 года

В НБА завершился очередной игровой день. В ночь на 22 декабря мск за океаном состоялось девять поединков.

В первом из них «Юта Джаз» на выезде справилась с «Шарлотт Хорнетс» — 114:107. Лучшим игроком по набранным очкам стал разыгрывающий «Шарлотт» Терри Розир. На его счету 29 очков, 4 подбора и 3 передачи.

В составе «Юты» лидером по результативности стал хорватский форвард Боян Богданович, набравший 26 очков и совершивший 3 подбора и 3 передачи. Дабл-дабл у центрового «Юты» Руди Гобера. В его коллекции 17 очков, 19 подборов и 1 передача.

«Атланта Хоукс» потерпела седьмое поражение кряду и восемнадцатую неудачу в последних двадцати матчах, не справившись в гостях с «Бруклин Нетс» — 112:122. Лучшим в составе «Атланты» стал Трэй Янг, набравший 47 баллов, Алексей Лень оформил дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов. У «Бруклина» 39 очков на счету Спенсаера Динуайдди.

«Филадельфия Сиксерс» на домашней арене уверенно справилась с «Вашингтон Уизардс» — 125:108. Наибольший вклад в успех пенсильванцев внёс центровой Джоэл Эмбиид, на его счету дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

«Детройт Пистонс» потерпел четвёртое поражение кряду, не справившись на домашней арене с «Чикаго Буллз» — 107:119. Мичиганцев не спасли и 23 очка Мариффа Морриса. У победителей лучшим стал Зак Лавин, записавший в актив 33 балла.

Трипл-дабл Янниса Адетокунбо из 22 очков, 11 подборов и 10 передач помог «Милуоки Бакс» одержать очередную победу в регулярном чемпионате. На этот раз висконсинцы на выезде переиграли «Нью-Йорк Никс» — 123:102.