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Результаты матчей НБА за 21 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 21 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В НБА завершился очередной игровой день. В ночь на 22 декабря мск за океаном состоялось девять поединков.

В первом из них «Юта Джаз» на выезде справилась с «Шарлотт Хорнетс» — 114:107. Лучшим игроком по набранным очкам стал разыгрывающий «Шарлотт» Терри Розир. На его счету 29 очков, 4 подбора и 3 передачи.
В составе «Юты» лидером по результативности стал хорватский форвард Боян Богданович, набравший 26 очков и совершивший 3 подбора и 3 передачи. Дабл-дабл у центрового «Юты» Руди Гобера. В его коллекции 17 очков, 19 подборов и 1 передача.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 114
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Шарлотт Хорнетс: Розир - 29, Грэм - 22, Зеллер - 13, Мартин - 11, Монк - 10, Бриджес - 8, Уильямс - 7, Батюм - 5, Бийомбо - 2, Franks, Бэйкон, Вашингтон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
Юта Джаз: Богданович - 26, Митчелл - 20, Гобер - 17, Инглс - 14, Мудиэй - 12, О'Нил - 11, Ньянг - 9, Грин - 5, Morgan, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс, Экзам

«Атланта Хоукс» потерпела седьмое поражение кряду и восемнадцатую неудачу в последних двадцати матчах, не справившись в гостях с «Бруклин Нетс» — 112:122. Лучшим в составе «Атланты» стал Трэй Янг, набравший 47 баллов, Алексей Лень оформил дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов. У «Бруклина» 39 очков на счету Спенсаера Динуайдди.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 112
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Динуайдди - 39, Темпл - 25, Харрис - 18, Джордан - 12, Принс - 12, Аллен - 6, Куруч - 6, Чендлер - 4, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, ЛеВерт, Луваву-Кабарро, Муса, Нваба, Пинсон, Элленсон
Атланта Хоукс: Янг - 47, Лень - 23, Хантер - 14, Бембри - 9, Хаертер - 9, Паркер - 5, Реддиш - 4, Фернанду - 1, Браун, Гудвин, Джонс, Картер, Коллинс, Краббе, Парсонс, Тёрнер

«Филадельфия Сиксерс» на домашней арене уверенно справилась с «Вашингтон Уизардс» — 125:108. Наибольший вклад в успех пенсильванцев внёс центровой Джоэл Эмбиид, на его счету дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
125 : 108
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 21, Эмбиид - 21, Харрис - 16, Симмонс - 14, Хорфорд - 13, Бёрк - 12, Тибулл - 9, Эннис - 7, Коркмаз - 6, Скотт - 6, Pelle, Shayok, Болден, Милтон, Нето, О'Куинн, Смит
Вашингтон Уизардс: Бил - 36, Томас - 20, Браун - 19, Pasecniks - 11, Дав. Бертанс - 9, Маинми - 7, Бонга - 2, Мэтьюз - 2, Скофилд - 2, Брайант, Вагнер, Майлз, Макрай, Робинсон, Смит, Уолл, Хатимура

«Детройт Пистонс» потерпел четвёртое поражение кряду, не справившись на домашней арене с «Чикаго Буллз» — 107:119. Мичиганцев не спасли и 23 очка Мариффа Морриса. У победителей лучшим стал Зак Лавин, записавший в актив 33 балла.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 119
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Моррис - 23, Драммонд - 19, Кеннард - 16, Фрейзер - 13, Снелл - 11, Галлоуэй - 10, Мейкер - 7, Браун - 4, Михайлюк - 4, King, Боун, Вуд, Гриффин, Джексон, Думбуйа, Роуз, Томас
Чикаго Буллз: Лавин - 33, Уайт - 19, Саторански - 16, Маркканен - 15, Картер - 12, Данн - 9, Янг - 8, Гэффорд - 4, Арчидиаконоу - 3, Mokoka, Валентайн, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон

Трипл-дабл Янниса Адетокунбо из 22 очков, 11 подборов и 10 передач помог «Милуоки Бакс» одержать очередную победу в регулярном чемпионате. На этот раз висконсинцы на выезде переиграли «Нью-Йорк Никс» — 123:102.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 123
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 20, Нокс - 19, Барретт - 17, Моррис - 11, Портис - 7, Пэйтон - 6, Робинсон - 6, Трир - 5, Нтиликина - 4, Дотсон - 3, Гибсон - 2, Смит - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Рэбб, Эллингтон
Милуоки Бакс: Миддлтон - 23, Адетокунбо - 22, Корвер - 17, Лопес - 14, Дивинченцо - 13, Ильясова - 10, Хилл - 10, Браун - 6, Адетокунбо - 4, Уилсон - 3, Лопес - 1, Бендер, Бледсо, Коннотон, Мейсон, Мэттьюз, Рейнольдс
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 115
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 18, Краудер - 17, Брукс - 16, Аллен - 13, Морант - 13, Джонс - 12, Мелтон - 11, Хилл - 9, Кларк - 8, Андерсон - 2, Валанчюнас, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Сакраменто Кингз: Барнс - 25, Фокс - 22, Холмс - 18, Бьелица - 15, Ариза - 13, Багли III - 11, Хилд - 8, Джозеф - 3, Guy, Богданович, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Феррелл
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
109 : 134
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 24, Белинелли - 17, Олдридж - 12, Мюррей - 10, Уайт - 10, Миллз - 9, Гэй - 7, Poeltl - 6, Форбс - 5, Уокер - 4, Кэрролл - 3, Мету - 2, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Лайлз, Ойбанкс
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Харрелл - 21, Л. Уильямс - 20, Зубац - 15, Харклесс - 15, Джордж - 11, Беверли - 8, Кабенгеле - 5, Макгрудер - 5, Паттерсон - 3, Шамет - 3, Робинсон - 2, Coffey, Грин, Мотли, Мэнн, Уолтон
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
125 : 139
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Убре - 26, Букер - 19, Окобо - 17, Jerome - 15, Бэйнс - 13, Камински - 10, Шарич - 10, Джонсон - 9, Джонсон - 3, Бриджес - 2, Диалло - 1, Lecque, Картер, Рубио, Харпер, Эйтон
Хьюстон Рокетс: Харден - 47, Уэстбрук - 30, Капела - 14, Хаус - 11, Кларк - 9, Риверс - 9, Маклемор - 8, Такер - 8, Клемонс - 3, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
113 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 29, Макколлум - 26, Бэйзмор - 19, Уайтсайд - 16, Лябисье - 11, Саймонс - 5, Трент-мл. - 5, Литтл - 2, Браун, Коллинс, Нуркич, Оар, Толливер, Хезонья, Худ, Энтони
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 33, Напьер - 18, Тиг - 18, Дьенг - 15, Бэйтс-Диоп - 5, Вонле - 4, Ноуэлл - 4, Окоги - 4, Ковингтон - 3, Калвер - 2, Reid, Белл, Грэм, Лейман, Маклафлин, Мартин, Таунс
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