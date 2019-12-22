Альбиси: «Зениту» необходимо выбираться из ямы

Завтра, 23 декабря, «Зенит» проведёт очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команде из Санкт-Петербурга предстоит выезд в Саратов, где она встретится с «Автодором». Ожиданиями от этого противостояния поделился защитник петербуржцев Эндрю Альбиси.

«Предстоит тяжёлый матч, нам понадобится концентрация на 100%. Не стоит недооценивать «Автодор», они часто огорчают соперника, тем более играют на своём паркете. Постараемся показать своё лучшее лицо и быть готовыми. Нам необходимо выбираться из ямы, и для этого нужно одержать несколько побед подряд. Сейчас для этого самое время», — цитирует слова Альбиси официальный сайт «Зенита».

«Все знают, как сложно играть в Саратове. Их болельщики поддерживают команду на протяжении всего матча, и сопернику из-за этого всегда сложно. Будет не самый лёгкий выезд. Но мы готовились к этой встрече, разбирали «Автодор». Думаю, подойдём во всеоружии. Недавно нам удалось обыграть на выезде «Фенербахче». Почему бы не сделать то же самое и в этом матче», — добавил защитник «Зенита» Алекс Ренфро.