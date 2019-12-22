Альбиси: «Зениту» необходимо выбираться из ямы

Завтра, 23 декабря, «Зенит» проведёт очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команде из Санкт-Петербурга предстоит выезд в Саратов, где она встретится с «Автодором». Ожиданиями от этого противостояния поделился защитник петербуржцев Эндрю Альбиси.
«Предстоит тяжёлый матч, нам понадобится концентрация на 100%. Не стоит недооценивать «Автодор», они часто огорчают соперника, тем более играют на своём паркете. Постараемся показать своё лучшее лицо и быть готовыми. Нам необходимо выбираться из ямы, и для этого нужно одержать несколько побед подряд. Сейчас для этого самое время», — цитирует слова Альбиси официальный сайт «Зенита».
«Все знают, как сложно играть в Саратове. Их болельщики поддерживают команду на протяжении всего матча, и сопернику из-за этого всегда сложно. Будет не самый лёгкий выезд. Но мы готовились к этой встрече, разбирали «Автодор». Думаю, подойдём во всеоружии. Недавно нам удалось обыграть на выезде «Фенербахче». Почему бы не сделать то же самое и в этом матче», — добавил защитник «Зенита» Алекс Ренфро.
- 22 декабря 2019
-
15:53
-
14:00
-
12:50
-
11:30
-
10:32
-
09:48
-
08:32
-
07:14
-
06:30
-
05:19
-
04:04
-
00:49
- 21 декабря 2019
-
23:39
-
22:47
-
22:31
-
20:23
-
19:45
-
18:55
-
17:20
-
16:55
-
15:41
-
14:52
-
13:46
-
12:47
-
11:49
-
10:42
-
09:30
-
09:12
-
09:10
-
08:30
-
07:29
-
06:45
-
06:17
-
05:32
-
00:33