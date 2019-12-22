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18 очков Дженкинса помогли «Нижнему Новгороду» обыграть «Енисей»

18 очков Дженкинса помогли «Нижнему Новгороду» обыграть «Енисей»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» на домашнем паркете переиграл «Енисей».

Матч начался в равной борьбе, в которой чуть сильнее были нижегородцы — к первому перерыву они повели в счёте с разницей в три очка. Вторая четверть также осталась за хозяевами — к большому перерыву они довели преимущество до пяти очков. Счёт на табло после двух десятиминуток — 59:54.

Третью четверть «Нижний Новгород» выиграл с минимальным преимуществом. В заключительном игровом отрезке «Енисей» предпринял попытку отыграться, но немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 104:101 (28:25, 31:29, 19:18, 26:29).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майкл Дженкинс, набравший 18 очков. В составе гостей 24 очка набрал Дэвион Берри.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
104 : 101
Енисей
Красноярск, Россия
Нижний Новгород: Дженкинс - 18, Уиллис - 15, Антипов - 14, Астапкович - 13, Комолов - 13, Браун - 12, Ганькевич - 10, Стребков - 9, Бабурин, Винник, Жбанов, Чадов
Енисей: Берри - 24, Зубчич - 20, Комиссаров - 18, Ребич - 15, Хог - 12, Гудумак - 6, Викторов - 2, Каныгин - 2, Митусов - 2, Захаров, Усольцев
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