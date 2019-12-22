18 очков Дженкинса помогли «Нижнему Новгороду» обыграть «Енисей»

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» на домашнем паркете переиграл «Енисей».



Матч начался в равной борьбе, в которой чуть сильнее были нижегородцы — к первому перерыву они повели в счёте с разницей в три очка. Вторая четверть также осталась за хозяевами — к большому перерыву они довели преимущество до пяти очков. Счёт на табло после двух десятиминуток — 59:54.



Третью четверть «Нижний Новгород» выиграл с минимальным преимуществом. В заключительном игровом отрезке «Енисей» предпринял попытку отыграться, но немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 104:101 (28:25, 31:29, 19:18, 26:29).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майкл Дженкинс, набравший 18 очков. В составе гостей 24 очка набрал Дэвион Берри.