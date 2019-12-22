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Шведу нужно набрать 14 очков, чтобы стать самым результативным игроком в истории «Химок»

Шведу нужно набрать 14 очков, чтобы стать самым результативным игроком в истории «Химок»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Химок» Алексей Швед уже в следующем матче может стать самым результативным игроком в истории подмосковного клуба. Для этого Шведу необходимо набрать в предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань» 14 очков.

«Алексею Шведу осталось набрать 14 очков, чтобы стать самым результативным игроком в истории «Химок». На данный момент в активе Шведа 4665 очков в 233 матчах (средняя результативность — 20,02 очка за игру), у идущего на первом месте Виталия Фридзона на 13 очков больше (4678 очков в 466 матчах, средняя результативность — 10,04 очка за игру)», — гласит сообщение пресс-службы подмосковного клуба.

Встреча «Химок» с «Локомотивом-Кубань» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится 23 декабря.

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