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Попович: что бы НБА не хотела сделать — она это сделает, и я приму это как должное

Попович: что бы НБА не хотела сделать — она это сделает, и я приму это как должное
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович заявил, что у него нет чёткой позиции относительно предложений руководства НБА о изменениях в формате сезона. По мнению специалиста, лига в любом случае сделает так, как захочет.

«Я не думаю об этом. Действительно не думаю. От нас в этой ситуации ничего не зависит. Что бы они ни хотели сделать, они это сделают, и я приму это как должное», – приводит слова Грега Поповича USA Today.

Напомним, ранее руководство Национальной баскетбольной ассоциации разослало командам турнира предложение об изменениях, которые должны вступить в силу с сезона-2021/22

В частности, регулярный чемпионат сократится до 78 матчей, а в ходе сезона будет проводиться дополнительный турнир.

Руководство НБА предлагает 78-матчевый регулярный сезон и дополнительный турнир
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