Попович: что бы НБА не хотела сделать — она это сделает, и я приму это как должное

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович заявил, что у него нет чёткой позиции относительно предложений руководства НБА о изменениях в формате сезона. По мнению специалиста, лига в любом случае сделает так, как захочет.



«Я не думаю об этом. Действительно не думаю. От нас в этой ситуации ничего не зависит. Что бы они ни хотели сделать, они это сделают, и я приму это как должное», – приводит слова Грега Поповича USA Today.



Напомним, ранее руководство Национальной баскетбольной ассоциации разослало командам турнира предложение об изменениях, которые должны вступить в силу с сезона-2021/22



В частности, регулярный чемпионат сократится до 78 матчей, а в ходе сезона будет проводиться дополнительный турнир.

Руководство НБА предлагает 78-матчевый регулярный сезон и дополнительный турнир