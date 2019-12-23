Попович: что бы НБА не хотела сделать — она это сделает, и я приму это как должное
Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович заявил, что у него нет чёткой позиции относительно предложений руководства НБА о изменениях в формате сезона. По мнению специалиста, лига в любом случае сделает так, как захочет.
«Я не думаю об этом. Действительно не думаю. От нас в этой ситуации ничего не зависит. Что бы они ни хотели сделать, они это сделают, и я приму это как должное», – приводит слова Грега Поповича USA Today.
Напомним, ранее руководство Национальной баскетбольной ассоциации разослало командам турнира предложение об изменениях, которые должны вступить в силу с сезона-2021/22
В частности, регулярный чемпионат сократится до 78 матчей, а в ходе сезона будет проводиться дополнительный турнир.
Руководство НБА предлагает 78-матчевый регулярный сезон и дополнительный турнир
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