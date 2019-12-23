Результаты матчей НБА за 22 декабря 2019 года

22 декабря состоялось пять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Торонто Рэпторс» дома обыграл «Даллас Маверикс», несмотря на дабл-дабл Кристапса Порзингиса, на счету которого 19 очков и 12 подборов. Самым результативным игроком матча стал Кайл Лоури («Торонто»), который также сделал дабл-дабл: 32 очка, 8 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 110:107 в пользу «Рэпторс».

«Милуоки Бакс» на своей площадке выиграл у «Индианы Пэйсерс», несмотря на дабл-дабл Домантаса Сабониса, который набрал 19 очков, собрал 18 подборов и отдал 5 передач. Яннису Адетокунбо («Милуоки») не хватило одного балла до трипл-дабла: 18 очков, 19 подборов и 9 передач. Итоговый счёт — 117:89 в пользу «Бакс».

«Лос-Анджелес Клипперс» в гостях уступил «Оклахома-Сити Тандер». Кавай Леонард («Клипперс») не играл. Окончательный счёт — 118:112 в пользу «Оклахомы».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке проиграл «Денвер Наггетс», несмотря на дабл-дабл Энтони Дэвиса: 32 очка, 11 подборов и 1 передача. Его партнёр Леброн Джеймс не играл. Итоговый счёт — 128:104 в пользу «Денвера».

