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Результаты матчей НБА за 22 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 22 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

22 декабря состоялось пять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Торонто Рэпторс» дома обыграл «Даллас Маверикс», несмотря на дабл-дабл Кристапса Порзингиса, на счету которого 19 очков и 12 подборов. Самым результативным игроком матча стал Кайл Лоури («Торонто»), который также сделал дабл-дабл: 32 очка, 8 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 110:107 в пользу «Рэпторс».

«Милуоки Бакс» на своей площадке выиграл у «Индианы Пэйсерс», несмотря на дабл-дабл Домантаса Сабониса, который набрал 19 очков, собрал 18 подборов и отдал 5 передач. Яннису Адетокунбо («Милуоки») не хватило одного балла до трипл-дабла: 18 очков, 19 подборов и 9 передач. Итоговый счёт — 117:89 в пользу «Бакс».

«Лос-Анджелес Клипперс» в гостях уступил «Оклахома-Сити Тандер». Кавай Леонард («Клипперс») не играл. Окончательный счёт — 118:112 в пользу «Оклахомы».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке проиграл «Денвер Наггетс», несмотря на дабл-дабл Энтони Дэвиса: 32 очка, 11 подборов и 1 передача. Его партнёр Леброн Джеймс не играл. Итоговый счёт — 128:104 в пользу «Денвера».

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Торонто Рэпторс: Лоури - 32, Буше - 21, Холлис-Джефферсон - 18, Ванвлит - 10, Дэвис - 9, Маккоу - 8, Ануноби - 6, Ибака - 6, Ponds, Бриссетт, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
Даллас Маверикс: Брансон - 21, Порзингис - 19, Пауэлл - 17, Хардуэй-младший - 16, Финни-Смит - 14, Клебер - 7, Брокхофф - 6, Райт - 5, Карри - 1, Марьянович - 1, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Джексон, Дончич, Ли
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 93
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс: Тейтум - 39, Уокер - 23, Браун - 16, Уильямс - 12, Кантер - 8, Лэнгфорд - 8, Оджелей - 5, Грин - 4, Фалль - 4, Waters, Пуарье, Смарт, Тайс, Уильямс, Уонамэйкер, Хэйворд, Эдвардс
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 23, Бийомбо - 18, Бриджес - 15, Розир - 14, Батюм - 6, Зеллер - 6, Мартин - 6, Монк - 3, Уильямс - 2, Franks, Бэйкон, Вашингтон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 32, Шрёдер - 28, Адамс - 20, Пол - 12, Надер - 9, Ноэль - 8, Базли - 7, Мускала - 2, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Галлинари, Диалло, Паттон, Фергюсон
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 22, Джордж - 18, Харрелл - 18, Шамет - 14, Паттерсон - 12, Зубац - 7, Грин - 6, Макгрудер - 6, Уолтон - 5, Харклесс - 4, Coffey, Беверли, Кабенгеле, Леонард, Мотли, Мэнн, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 89
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Мэттьюз - 19, Адетокунбо - 18, Лопес - 17, Хилл - 17, Лопес - 13, Миддлтон - 12, Коннотон - 6, Дивинченцо - 4, Уилсон - 4, Ильясова - 3, Корвер - 3, Мейсон - 1, Адетокунбо, Бендер, Бледсо, Браун, Рейнольдс
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 19, Макдермотт - 15, Тёрнер - 11, Холидей - 11, Брогдон - 10, Уоррен - 9, Макконнел - 5, Самнер - 3, Холидэй - 3, Сэмпсон - 2, Лиф - 1, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лэмб, Митру-Лонг, Оладипо
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 128
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Кузма - 16, Карузо - 8, Ховард - 8, Дэниэлс - 7, Макги - 7, Брэдли - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Грин - 5, Рондо - 5, Дадли - 2, Кук - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Джеймс, Казинс
Денвер Наггетс: Миллсэп - 21, Харрис - 19, Йокич - 18, Бисли - 16, Бартон - 14, Пламли - 10, Моррис - 9, Грант - 8, Маррей - 6, Портер - 2, Чанчар - 2, Эрнангомес - 2, Крэйг - 1, Bol, Вандербилт, Дозьер
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