Результаты матчей НБА за 22 декабря 2019 года

22 декабря состоялось пять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Торонто Рэпторс» дома обыграл «Даллас Маверикс», несмотря на дабл-дабл Кристапса Порзингиса, на счету которого 19 очков и 12 подборов. Самым результативным игроком матча стал Кайл Лоури («Торонто»), который также сделал дабл-дабл: 32 очка, 8 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 110:107 в пользу «Рэпторс».
«Милуоки Бакс» на своей площадке выиграл у «Индианы Пэйсерс», несмотря на дабл-дабл Домантаса Сабониса, который набрал 19 очков, собрал 18 подборов и отдал 5 передач. Яннису Адетокунбо («Милуоки») не хватило одного балла до трипл-дабла: 18 очков, 19 подборов и 9 передач. Итоговый счёт — 117:89 в пользу «Бакс».
«Лос-Анджелес Клипперс» в гостях уступил «Оклахома-Сити Тандер». Кавай Леонард («Клипперс») не играл. Окончательный счёт — 118:112 в пользу «Оклахомы».
«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке проиграл «Денвер Наггетс», несмотря на дабл-дабл Энтони Дэвиса: 32 очка, 11 подборов и 1 передача. Его партнёр Леброн Джеймс не играл. Итоговый счёт — 128:104 в пользу «Денвера».
- 23 декабря 2019
-
09:00
-
08:14
-
05:40
-
04:49
-
00:51
- 22 декабря 2019
-
23:54
-
22:37
-
21:48
-
20:48
-
19:40
-
17:27
-
16:49
-
15:53
-
14:00
-
12:50
-
11:30
-
10:32
-
09:48
-
08:32
-
07:14
-
06:30
-
05:19
-
04:04
-
00:49
- 21 декабря 2019
-
23:39
-
22:47
-
22:31
-
20:23
-
19:45
-
18:55
-
17:20
-
16:55
-
15:41
-
14:52
-
13:46