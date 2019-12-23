«Лейкерс» без Леброна разгромно проиграли «Денверу»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 128:104.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Пол Миллсэп, набравший 21 очко. Уилл Бартон оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.
Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов.
Таким образом, «Лейкерс» потерпели третье поражение подряд. «Денвер» в свою очередь одержал шестую победу кряду.
В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Денвер Наггетс» встретится с «Финикс Санз».
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 128
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Кузма - 16, Карузо - 8, Ховард - 8, Дэниэлс - 7, Макги - 7, Брэдли - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Грин - 5, Рондо - 5, Дадли - 2, Кук - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Джеймс, Казинс
Денвер Наггетс: Миллсэп - 21, Харрис - 19, Йокич - 18, Бисли - 16, Бартон - 14, Пламли - 10, Моррис - 9, Грант - 8, Маррей - 6, Портер - 2, Чанчар - 2, Эрнангомес - 2, Крэйг - 1, Bol, Вандербилт, Дозьер
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