«Лейкерс» без Леброна разгромно проиграли «Денверу»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 128:104.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Пол Миллсэп, набравший 21 очко. Уилл Бартон оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Лейкерс» потерпели третье поражение подряд. «Денвер» в свою очередь одержал шестую победу кряду.

В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Денвер Наггетс» встретится с «Финикс Санз».