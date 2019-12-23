«Торонто» в матче с «Далласом» совершил рекордный за 10 лет камбэк
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» дома обыграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата, несмотря на дабл-дабл Кристапса Порзингиса, на счету которого 19 очков и 12 подборов. Самым результативным игроком встречи стал игрок «Торонто» Кайл Лоури, который также сделал дабл-дабл: 32 очка, 8 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 110:107 в пользу «Рэпторс».
В какой-то момент в ходе матча отставание «Торонто» в счёте составляло 30 очков, и это первый случай за последние 10 лет, когда какой-либо из команд ассоциации удалось отыграть такое отставание, сообщает ESPN.
Следующий матч «Торонто» сыграет на выезде сегодня, 23 декабря, соперником будет «Индиана Пэйсерс».
Результаты матчей НБА за 22 декабря 2019 года
- 23 декабря 2019
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