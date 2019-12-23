«Торонто» в матче с «Далласом» совершил рекордный за 10 лет камбэк

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» дома обыграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата, несмотря на дабл-дабл Кристапса Порзингиса, на счету которого 19 очков и 12 подборов. Самым результативным игроком встречи стал игрок «Торонто» Кайл Лоури, который также сделал дабл-дабл: 32 очка, 8 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 110:107 в пользу «Рэпторс».

В какой-то момент в ходе матча отставание «Торонто» в счёте составляло 30 очков, и это первый случай за последние 10 лет, когда какой-либо из команд ассоциации удалось отыграть такое отставание, сообщает ESPN.

Следующий матч «Торонто» сыграет на выезде сегодня, 23 декабря, соперником будет «Индиана Пэйсерс».